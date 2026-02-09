Dr. Panyi Miklós államtitkár támogatásával sporteszközök érkeztek Kárpátaljára

Február 9-én Magyarország Beregszászi Konzulátusának közreműködésével sporteszközök kerültek átadásra a Megyei Gyermek- és Ifjúsági Sportiskola beregszászi tagozata számára.

Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja beszédében hangsúlyozta, hogy a mostani átadás egy korábbi kormányzati program lezárását jelenti. Dr. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára decemberi kárpátaljai látogatása során már döntés született a sporteszközök átadásáról, azonban akkor logisztikai és technikai nehézségek miatt azokat nem tudták áthozni a határon. A mostani esemény ennek a programnak a sikeres befejezése, melynek során az akkor át nem adott ajándékok végül eljutottak rendeltetési helyükre.

„A sport kiemelten fontos szerepet tölt be a fiatalok életében, hiszen hozzájárul nemcsak testi, hanem lelki fejlődésükhöz is. A Magyar Kormány számára alapvető cél, hogy ezt a területet határon innen és túl egyaránt támogassa”

– emelte ki Jusztin Miklós konzul.

Fancsik Béla boxedző és Mojszejenko Natália síakrobata-edző köszönetet mondtak az értékes sporteszközökért, melyeknek a növendékek nagy hasznát veszik majd. Fancsik Béla, aki immár 25 éve dolgozik boxedzőként, kiemelte, hogy Beregszászban mindig is nagy hagyománya volt az ökölvívásnak, és a támogatás a lehető legjobbkor érkezett, hiszen ezek az eszközök folyamatosan kopnak, fogyóeszköznek számítanak.

Mojszejenko Natália edző háláján túl büszkeségét is kifejezte, hiszen a sportiskola két egykori növendéke, Okipnyuk Olekszandr és Popovics Nelli is részt vesz a 2026-os olimpiai játékokon.

A beregszászi sportiskola számára átadott eszközök között szerepelt svédszekrény, dobbantó, bokszzsákállvány, bokszkesztyűk, fejvédők, versenymezek, ugrálókötelek, felfújható gimnasztikai tornamatrac, valamint leérkező szőnyegek. A támogatás célja, hogy a fiatal sportolók korszerűbb és biztonságosabb körülmények között edzhessenek, és az intézmény még több gyermek számára tudjon rendszeres mozgáslehetőséget biztosítani.

A beregszászi esemény egy szélesebb körű támogatási program részét képezi.

A múlt héten segítségben részesült a Ráti Gyermekotthon, amely kosárlabdákat, focilabdákat és gumilabdákat kapott. A Nagydobronyi Gyermekotthon számára mikrohullámú sütő került átadásra. A Beregszászi Opre Roma Gimnázium kosárlabdákkal gazdagodott, míg a Beregszászi Mikes Kelemen Líceum kosárlabdákat, röplabdákat és focilabdákat kapott. A Guti Sportegyesület szintén focilabdákban részesült.

A támogatások célja, hogy hozzájáruljanak a kárpátaljai gyermekek és fiatalok biztonságosabb, egészségesebb mindennapjaihoz.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma