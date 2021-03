Száztizenegy éve született Gerevich Aladár

Ezen a napon 111 éve, 1910. március 16-án született Gerevich Aladár, minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja, aki még a fia születését is ötkarikás aranyéremmel ünnepelte.

Az 1910. március 16-án született hétszeres olimpiai bajnok, tizennégyszeres világbajnok, harmincnégyszeres magyar bajnok vívó legendája mindössze 17 évesen kezdődött, amikor első hivatalos versenyéről győztesen tért vissza. Akkor vette szárnyai alá Italo Santelli olasz vívómester. Gerevichet addig Miskolcon dolgozó édesapja vezette be a kardvívás tudományába, az itáliai szakemberrel azonban pályafutása és technikai tudása újabb szintre lépett.

Az ifjú tehetség Santelli budapesti iskolájában vált minden idők legsikeresebb magyar olimpikonjává. Első olimpiáján, az 1932-es Los Angeles-i nyári játékokon 22 évesen lett aranyérmes kardcsapatban, nem is akármilyenben. Abba a magyar válogatott együttesbe verekedte be magát, amelyet azóta is minden idők legerősebbjének tartanak: Piller, Petschauer, Kabos, Glykais, Gerevich, Nagy Ernő (tartalék).

Ezt követően három évtizedig volt a csúcson úgy, hogy 1940-ben és 1944-ben az olimpiai játékok nem kerültek megrendezésre a második világháború miatt.

Minden olimpiáról, amelyen részt vett, legalább egy aranyéremmel távozott. Igaz, arra, hogy egyéniben is a dobogó legfelső fokára állhasson, egészen az 1948-as londoni játékokig kellett várni, de talán nem is volt véletlen, hogy éppen akkor nyert először.

Gerevich Aladárral a verseny napjának reggelén közölték, hogy második fia, Palkó megszületett.

A büszkeségtől duzzadó apa pedig olimpiai arannyal ünnepelte meg az új trónörököst.

„Mindent tud, amit vívásban tudni érdemes. Maga a megtestesült technika!” – írta róla ekkor Ozoray-Schenker Zoltán, a nagy elődök egyike.

Gerevich elképesztő karrierjével és a 10 olimpiai érmével bizonyította is, érdemes volt a nem akárhonnan érkező dicsérő szavakra. Hihetetlen tudására mi sem lehetne nagyobb bizonyíték, minthogy utolsó olimpiáján, az 1960-as római nyári játékokon 50 évesen is aranyérmet szerzett a kardcsapattal.

A kardvívás magyar legendáját nem csak hazánkban övezi hatalmas tisztelet, nemzetközi szinten is kivételes rekordokat döntött meg. „Gerevich Aladár az egyetlen sportoló, aki ugyanabban az olimpiai számban hatszor is aranyérmet tudott szerezni. Szintén ő az egyetlen sportoló, aki hat különböző olimpián is aranyat nyert” – olvasható a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalos oldalán.

Forrás: hirado.hu