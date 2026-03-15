Újabb szabadrúgásgólt lőtt Szoboszlai Dominik Liverpoolban

Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgólt szerzett, a címvédő Liverpool viszont hazai pályán csak 1-1-es döntetlent játszott a Tottenham Hotspur együttesével az angol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A 25 éves magyar játékos a 18. percben 20 méterről talált be szabadrúgásból, ez már a negyedik ilyen jellegű gólja volt a bajnoki szezonban. Liverpool-futballista eddig erre nem volt képes a Premier League történetében, a rekordot David Beckham (2000/01) és Lauren Robert (2001/02) tartja öttel egy szezonon belül.

A házigazdák bár nagy fölényben futballoztak, nem tudták lezárni a mérkőzést, ez pedig megbosszulta magát, Richarlison ugyanis a 90. percben egyenlített, lezárva ezzel a londoniak ötmeccses bajnoki vereség sorozatát.

A Liverpoolban Szoboszlai végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos nem jutott szóhoz.

Forrás: MTI

Nyitókép: képernyőfotó, Facebook/Liverpool FC Fans