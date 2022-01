Téli bajnokság: újabb beregrákosi és beregszentmiklósi siker

A kilenc csapat részvételével zajló munkácsi járási labdarúgó téli bajnokság 4. fordulójában ismét győzött a megmérettetésen egyelőre hibátlanul szereplő, zömében beregrákosi labdarúgókból álló nagylucskai kistérségi Barátság FC együttese. A bajnokság másik százszázalékos csapata a Beregszentmiklósi Kárpáti is kiütéses győzelmet aratott, így ez a két gárda vezeti a tabellát.

Három forduló után a nagylucskai kistérségi Barátság FC együttese, a Beregszentmiklósi Kárpáti és a bajnoki címvédő Felsőkerepeci Kárpáti volt még veretlen, ahogy az egy meccsel kevesebbet játszó Volóci FC is. A Munkácsi Sólyom és az Ignéci FC eddig pont nélkül állt a tabella végén. A negyedik fordulóban a Beregrákosi Barátság FC elvette a volóciak veretlenségét: sima mérkőzésen 3:0-s sikert arattak. A másik hibátlan mérleggel rendelkező együttes, a Beregszentmiklósi Kárpáti is könnyedén nyert a sereghajtó munkácsi ifisták ellen. A Felsőkerepeci Kárpáti veretlenségi sorozatát a Mezőterebesi FC törte meg, akik küzdelmes mérkőzésen arattak 3:2-es győzelmet. A hátsó régió rangadóján az Ignéci FC 1:1-es döntetlent játszott a Gorondi FC-vel, így megszerezték első góljuk mellett első pontjukat is. A negyedik forduló után még mindig két százszázalékos csapat van, de pont nélkül már csak a munkácsi ifisták állnak.

Munkácsi járási labdarúgó téli bajnokság, 4. forduló:

Beregrákosi Barátság FC – Volóci FC 3:0

Gorondi FC – Ignéci FC 1:1

Beregszentmiklósi Kárpáti – Munkácsi Sólyom 6:0

Felsőkerepeci Kárpáti – Mezőterebesi FC 2:3

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Beregszentmiklósi Kárpáti (Csinagyijevo) 4 4 0 0 20:3 12 2. Barátság FC (Nagylucskai kistérség, Beregrákos) 4 4 0 0 14:3 12 3. Felsőkerepeci Kárpáti FC 4 2 1 1 7:5 7 4. Mezőterebesi FC (Sztrabicsovo) 4 2 0 2 12:6 6 5. Volóci FC 3 1 1 1 2:4 4 6. Gorondi FC 4 1 1 2 5:10 4 7. Lókai Temp (Lavki) 3 1 0 2 9:11 3 8. Ignéci FC (Znyacevo) 4 0 1 3 1:12 1 9. Munkácsi Sólyom FC 4 0 0 4 1:17 0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma