Svájci sportoló nyerte a milánói-cortinai téli olimpia első aranyérmét

A svájci világbajnok, Franjo von Allmen nyerte Bormióban a férfi lesiklást, amely a milánói-cortinai téli olimpia első éremosztó versenyszáma volt.

Mögötte két hazai versenyző, Giovanni Franzoni és Dominik Paris zárt, utóbbi ötödik olimpiáján először állhatott dobogóra.

Már a kezdés előtt egy órával látszott, hogy kegyeibe fogadta az időjárás a téli játékok egyik klasszikus számának résztvevőit, ugyanis hét ágra sütött a nap. Több ezer néző előtt, remek hangulatban kerül sor a milánói-cortinai játékok első éremosztó számára.

A 36 indulóra rendkívül komoly próbatétel várt a világ egyik legtechnikásabb és legmeredekebb lesikló pályáján. A 2255 méteren lévő rajtból az 1245 méteren lévő bormiói célba kellett leszáguldani a 3270 méter hosszú lejtőn, amelynek nehézségét jól jelezte, hogy az edzések során számos versenyző bukott.

Izgalmas verseny után az eredmény a következőképpen alakult:

Alpesisí, férfi lesiklás:

1. Franjo von Allmen (Svájc) 1:51.61 perc;

2. Giovanni Franzoni (Olaszország) 0.2 másodperc hátrány;

3. Dominik Paris (Olaszország) 0.5 másodperc hátrány.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: Christian Petersen/Getty Images