Új felállások, nevek és színek – ezt tartogatja a 2021-es F1-es év

Új csapatnevek, új színek, új versenyzőfelállások, készülődés egy új szabályrendszerre, új irányok, új célok és stratégiák – összegezzük, mi vár és mi várhat ránk 2021-ben F1-es szempontból!

Ha 2020 egy normális év lett volna, most az egész Forma–1 izgatottan várná a sportág nagy gyökeres megújulását. A szabályreformokat ugyanakkor a világjárvány egy évvel későbbre tolta, így 2021 egy újabb sajátos évnek ígérkezik, amolyan átmenetnek, amely a kategória történetét tekintve példátlan módon tiltja a teljesen új autók gyártását, ám amely már így is több gyökeres változást hoz, egy új korszak előkészítéseként.

Sorra vesszük, mik a változások és mi mindent tartogat számunkra a márciusban rajtoló új idény!

Megújuló csapatok, új színek

Noha a mezőnyt nem bővítették ki, és nem alapítottak új csapatokat, így is feltűnik pár új név a láthatáron. Abu-Dzabiban a Racing Point és a Renault is elbúcsúzott a kategóriától – legalábbis névlegesen, hiszen idén mindketten új néven folytatják.

Előbbi gárdát az Aston Martin vette a nevére, amely 1959-ben már egyszer feltűnt egy rövid és kevésbé sikeres időszakra az F1-ben. A brit autómárka hivatalosan gyári csapatként képviselteti magát, ám a gyakorlatban a silverstone-i alakulat továbbra is inkább a Mercedestől kapja a technikai támogatást. A Racing Point néven teljesített két átmeneti szezon után Lawrence Stroll gárdája új korszakba ugrik fejest: az F1-es csapatot tovább bővítik és erősítik, épül a 2022 őszére elkészülő teljesen új gyáruk, a Mercedesszel összefogva próbálják megvetni a lábukat a mezőny elejében, miközben azt remélik, hogy F1-es tevékenységük fellendíti az Aston Martin Lagondát is az autóiparban.

A mezőny másik névváltója, a Renault hasonló célokkal kezd átalakulásba. A francia gyártó 2021-től sportautós testvércégét, az Alpine-t tolja előtérbe, ugyancsak a márka ismertségének növelése céljából. Ők szintén a rajtrács elejére vágynak középtávon, ám az építkezés folyamatában már előrébb járnak, mint az Aston Martin, hiszen az elmúlt években folyamatosan fölzárkóztak a legjobbakra az infrastruktúra terén, és az új csapatstruktúrájuk is felállt már 2020-ban.

A névváltás mindkét csapatnál teljes profilváltást vetít előre. Várhatóan mind a rózsaszín, mind a sárga-fekete autók eltűnnek, helyüket a sötétzöld, illetve a kék fényezésű masinák vehetik át. A két gárda között további párhuzam, hogy mindkettő egy tapasztalt többszörös világbajnok alkalmazásával igyekszik lendületet adni a projektjének. Az Aston Martinhoz Sebastian Vettel, az Alpine-hoz Fernando Alonso érkezik, akik egyből a reflektorfénybe állítják megújult csapataikat.

Új csapattulajdonosok, új stratégiák

A két névváltó csapat mellett további háromnál történik vagy történt a közelmúltban gyökeres változás. A Williamst a múlt nyáron teljes egészében fölvásárolta az amerikai Dorilton Capital, miközben a Mercedesnél és a McLarennél is átrendeződtek a tulajdonosi viszonyok. Előbbi csapatnál egyharmad részesedést kapott a 2020-ban érkező főtámogató, az INEOS, utóbbiban kisebbségi részvényesként egy szintén amerikai cég, az MSP Sports Capital vásárolt tulajdonrészt.

Mindez a sportág átalakulásának a része. A költségvetési plafon idei életbe lépésével, valamint a pénzelosztási rendszer újraalkotásával a múlt évben aláírt Concorde-egyezménnyel kezdődő ciklusban F1-es csapatot működtetni újszerű vállalkozás lesz. A franchise-szisztéma mellett lehetőség nyílik arra, hogy a csapatok hosszabb távon profitot termeljenek, miközben értékes reklámplatformot jelentenek a tulajdonosaik, befektetőik, szponzoraik számára.

Az autóiparban is érdekelt felek esetében ez újfajta részvételi módot jelent. Az autógyártóként megszorításokra törekvő Mercedes és Renault úgy ad létjogosultságot a sokba kerülő F1-es programjának, hogy anyagilag igyekszik függetleníteni magát tőle, és elvárja, hogy az önfenntartóvá váljon a szponzorainak, befektetőinek segítségével, valamint a sportági bevételein, a sikerein keresztül. Hasonló utat jár az autógyártóként szintén nehéz helyzetben lévő McLaren, amely csak a versenyrészlegének egy részét (első körben 15%-át, később legfeljebb 33%-át) adta el külső befektetőnek, komoly anyagi terhektől megszabadulva ezzel.

A Mercedes és a Renault eközben almárkáját is igyekszik felfuttatni az F1-en keresztül: előbbi az AMG-re kíván nagyobb figyelmet irányítani, utóbbi teljes egészében átadja a színpadot az Alpine-nak. Hozzájuk csatlakozik hasonló célokkal és koncepcióval az Aston Martin, valamint a Sauber csapatához már évek óta a nevét adó Alfa Romeo – ők amolyan „álgyári” csapatként csak az egyenruhájukba öltöztetnek egy tőlük függetlenül működő istállót, így használva az F1 marketingkirakatát.

Új és régi együttműködések

Nagy hullámokat kavart a Racing Point 2020-ban azzal, hogy az előző évi Mercedesről másolta az új autóját. A csapatok között emiatt kialakult hosszú vitát az FIA végül a másolásra és az együttműködésekre vonatkozó szabályok tisztázásával zárta le. Hogy mit lehet és mit nem, az ezek alapján már egyértelmű, ahogyan az is, hogy partnercsapatokat tartani kifizetődő és célszerű a mai F1-ben.

Ezt a mezőny többsége igyekszik kiaknázni. A Mercedes az Aston Martinnal, a Red Bull az Alpha Taurival folytatja eddigi szoros kooperációját, és ilyen szempontból idén a Ferrari is szintet lép. Ők Maranellóban külön részleget rendeznek be a Haas számára, ahol a költségvetési plafon miatt létszámfölöttivé váló alkalmazottaikat helyezik el és állítják az amerikai csapat szolgálatába, Simone Resta irányításával. A szisztéma teljesen újnak mondható: a Haas mostantól már nem pusztán eszközöket és alkatrészeket kap a vörösöktől, hanem szakembereket, szakértelmet is, ami felgyorsíthatja az utóbbi években problémás fejlesztési folyamatot, miközben a Ferrarinak is előnye származik belőle.

Érdekes lesz látni, hogy mindez milyen hatással lesz a Ferrari és az Alfa Romeo csapatának kapcsolatára. Frédéric Vasseur csapatfőnök nemrég egy interjúban célozgatott arra, hogy ha nem találják elég hatékonynak az együttműködésüket, akár válthatnak is. Találgatások szerint nem zárható ki teljesen az Alfával való szakítás, a Renault/Alpine számára pedig remek lehetőséget kínálna a Sauber szatellitcsapatként.

Eközben a McLaren egy régi kapcsolatot melegít föl idén. A Hondával és a Renault-val töltött évek után tékozló fiúként térnek vissza a 2014-ben elhagyott Mercedeshez, és az idei évtől ismét az ő motorjukat használják. Bár gyári támogatást ugyanúgy nem kapnak tőlük, ahogyan 2014-ben sem, abban bíznak, hogy ez a megújuló F1-ben már nem lesz akkora hátrány, és a legjobb motorral tovább emelkedhetnek fölfelé.

Új versenyzőpárosok, egy visszatérő

Komoly változások nemcsak a csapatok, a versenyzők szintjén is lesznek 2021-ben. Mindössze három gárdánál marad változatlan a felállás az előző szezonhoz képest: csak a Mercedes, az Alfa Romeo és a Williams vág neki az idei duójával az új kiírásnak.

Négy izgalmas csapatváltást láthatunk. Sebastian Vettel a Ferraritól az Aston Martinhoz szerződött, Carlos Sainz a McLarentől érkezett a Scuderiához. A spanyolt Wokingban Daniel Ricciardo váltja, míg Sergio Pérez élete nagy lehetőségét kapva a Red Bullnál válhat az élmezőny állandó tagjává.

Mellettük lesz egy nagy visszatérő is. Az Alpine két év szünet után visszahozza a sorozatba Fernando Alonsót, aki újult erővel vág bele egy újabb nagy projektbe, annak reményében, hogy talán még helyre tudja pofozni a 2007-es McLarentől való távozásával és a Ferrarival való elbukásaival rossz vágányra sodródott pályafutását.

Három újonc

A múlt szezontól eltérően idén több újonc is lehetőséget kap az F1-es bemutatkozásra. A legnagyobb felhajtás a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fiát, Micket övezi, aki pontosan 30 évvel apja után válik F1-es versenyzővé. A Forma–2-es bajnokként a Haashoz csatlakozó német a Ferrari teljes támogatását is élvezi, és a két csapat szorosabb együttműködésével reménykedhet, hogy eredményesebb szezonok várnak rá, mint az F1-től elköszönő elődeire, Romain Grosjeanra és Kevin Magnussenre.

Schumacher csapattársa a szintén az F2-ből érkező Nyikita Mazepin lesz. Ő teljesen más apropóból került a figyelem középpontjába már az első versenye előtt: decemberi videós botránya nagy port kavart, és máris sok ellenszurkolója van, így várhatóan jelentős ellenszélben kell bizonyítania.

Az Alpha Taurinál eközben egy apró japán, a mindössze 161 centiméteres Cunoda Juki ül be Pierre Gasly mellé. A Honda által támogatott, a szakma figyelmét igazán csak a múlt évi F2-es sikereivel felhívó tehetség Kobajasi Kamui 2014-es szezonja óta az első japán versenyzője lesz az F1-nek. Várhatóan nemcsak a japánok szimpátiáját fogja élvezni, hiszen agresszív stílusa látványossá teszi versenyzését. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója szerint emellett okos versenyző is, nagy potenciállal, aki talán a Red Bull hosszabb távú megoldásává is válhat.

Búcsú a Hondától

2021 a Honda számára nem az átmenet, hanem a búcsú éve lesz. A japánok már a múlt év közepén eldöntötték, hogy felhagynak a 2015-ben elindított F1-es motorprogramjukkal, és más projektekre fókuszálnak a jövőben. Utoljára ugyanakkor még odatennék magukat. Az új szezonra nemcsak a lóerők, a vezethetőség és az energia-visszanyerés szempontjából is jelentős ugrást ígértek a Red Bullnak, céljuk pedig, hogy világbajnokként csukják be maguk mögött az ajtót. Amikor 2014-ben aláírtak a McLarennel, Ron Dennis azt mondta, az első, aki a hibridkorszakban megtöri a Mercedes uralmát, a Honda-motort használó csapat lesz. Amennyiben ez összejönne, a japánok elmondhatnák, nem beteljesületlenül vetettek véget a projektjüknek.

A Honda kiszállásával a Red Bullnak és az F1-nek is új irányt kell választania a következő pár évre és hosszabb távra is. A csapat 2022-től a Hondától megörökölt erőforrással folytatná, az új motorformula bevezetésével pedig a saját motorprogram indítása is lehetőség, ahogy az F1 iránt újra érdeklődést mutató Volkswagennel való összefogás is. Idén várhatóan a motorformula jövője jelenti majd az egyik fő témaszálat és vitatémát az F1-ben.

Rekordhosszú idény

Míg a világjárvány 5 futammal megkurtította az eredeti 2020-as programot, az F1 2021-re az eredeti terveket megfejelve 23 versenyből álló naptárat állított össze. Ezzel próbálja valamelyest kompenzálni az előző évi bevételkiesést. Új helyszín a szezon végén Szaúd-Arábia lesz. Dzsidda városa egy utcai pályával, villanyfényes versennyel debütál.

Mellettük újoncnak mondható a Holland Nagydíjnak otthont adó Zandvoort is, amely a tavalyi májusi helyett szeptemberi dátumot kapott. Döntött kanyaros, felújított pályája egészen egyedi lesz a naptárban.

További változás, hogy a Brazil Nagydíj helyett Interlagos hivatalosan Sao Paulo Nagydíja néven tér vissza a múlt évi kihagyás után. Azt egyelőre még nem tisztázták, hogy a Vietnámi Nagydíj áprilisi időpontját mely helyszín kapja.

Miközben az F1 normál programmal készül, vélhetően még 2021-et is meghatározza a világ járványhelyzete. Az év első versenyei esetében máris szó van arról, hogy az F1-nek teljesen el kell majd különülnie az adott országok helyi lakosságától, és arra sincs garancia, hogy minden futamot meg lehet majd rendezni úgy, ahogyan azt elképzelik.

És ami még jön…

2021-nek nemcsak a világjárványból kellene visszavezetnie az F1-et a normalitás felé, más szempontokból is az átmenet éve lesz. A teljesen új autók 2022-es érkezésével ez lesz a 2014-ben indult szabályciklus záróéve, az utolsó lehetőség arra, hogy bárki legyőzze a Mercedest még ebben az érában. A szabályok változása párhuzamos munkát követel meg a csapatoktól, a 2021-es autókat többen is csak korlátozott mértékben fogják fejleszteni, és már kezdettől 2022-re helyezik a hangsúlyt. A fölzárkózni vágyó Ferrari, McLaren, Alpine és Aston Martin számára a mostani idénynek ennélfogva vélhetően kisebb jelentősége lesz.

Idén lép hivatalba az F1 új elnöke, Stefano Domenicali. Chase Carey háttérbe vonulásával lezárta a Liberty Media első F1-es korszakát, utódjának most az lesz a feladata, hogy a lefektetett új gazdasági, technikai, kormányzási alapokra a szakmát és az F1-es ipart jobban ismerő személyként valami hosszú távon fenntarthatót, jól működőt építsen fel. Miközben elődeinek elsősorban a kereskedelmi oldal, a média, a marketing és a show állt a figyelme középpontjában, neki mindenekelőtt azt kell megoldania, hogyan váljon az F1 az autóipar és a társadalom hasznára úgy, hogy közben szórakoztató és versenyképes, és hogyan javíthatná ki az előző korszakok hibáit.

Az év során várhatóan vezető téma lesz majd a környezetvédelem, a fenntartható technológia, a karbonsemlegesség kérdése. Érdekes lesz látni, milyen új motorformulát alakítanak ki a résztvevők, hogyan válik be a bő 10 éves késéssel érkező költségvetési plafon, és hogyan formálódik át az új korszakra készülve. És azt is érdekes lesz látni, hogyan működnek a csapatok és versenyzők közötti új kapcsolatok, hogy lesz-e változás az erőviszonyok terén.

Az új év mindig új reményt jelent. Izgalmas és érdekes versenyekkel már 2020 is szolgált. 2021-től most azt várnánk, hogy végre izgalmas és érdekes bajnoksággal is szolgáljon. Mert karakterek és jó versenyzők terén sokkal kiegyenlítettebb a mezőny, mint azt a pályán születő eredmények eddig mutatták. Ha végre a versenyeken is azzá válna, az széppé tehetné a befejezését egy olyan korszaknak, amely valószínűleg nem a sorozat legfényesebbjeként fog bevonulni a történelembe…

Forrás: m4sport.hu