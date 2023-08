Újabb minaji és huszti vereség

Négy játéknapot követően is csupán egy-egy ponttal szerénykednek vidékünk együttesei az ukrán labdarúgó-bajnokságban. Az élvonalban szereplő Minaji FC és a másodosztály újonca, a Huszti FC ugyanúgy sereghajtóként várja az ötödik fordulót.

Visszatért a vesztes útra a Minaji FC együttese, miután az előző fordulóban hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a tavalyi ezüstérmes, de a nemzetközi kupákban rettenetes formát mutató Dnyipro-1 gárdája ellen (nem összekeverendő a korábbi évtizedek sikercsapatával, a többszörös dobogós és Európa Ligán induló Dnyipro Dnyipropetrovszk csapatával, amely évekkel ezelőtt megszűnt). Az Ung-vidékiek ezúttal a Metaliszt 1925 otthonában szenvedtek vereséget. A harkivi csapat Kijevben látta vendégül a kárpátaljai csapatot. A mérkőzés egyetlen gólja a 71. percben született, és a hazaiak szerezték Dmitrenko révén. A Minaji FC négy fordulót követően a tabella utolsó helyén áll, és csupán egy pontot gyűjtöttek a kék-fehér rókák, akik a következő körben a tavalyi bronzérmes Zorja Luhanszkot fogadják, majd ezt követően a Sahtar Donyeck látogat a Minaj Arénába.

A negyedik fordulóban több meglepetés is született. Az elsőt a már említett Dnyipro-1 szolgáltatta, akik hazai pályán szenvedtek egygólos vereséget az újonc Obolony Kijev csapatától. A Dnyipro-1 ezzel a vereséggel hangolt az Európa Konferencialiga rájátszására, ahol a szlovák Trnava lesz az ellenfelük. Az ukrán együttes korábban már a Bajnokok Ligájából és az Európa Ligából is kiesett, így került a harmadikszámú kupasorozatba, ahol rajta kívül a Dinamo Kijev (és a BL-búcsúja óta a magyar bajnok Ferencváros) is szerepel. A kijeviek szolgáltatták a másik meglepetést, mivel ők is kikaptak, méghozzá a Csornomorec Odessza vendégeként. A bajnoki címvédő Sahtar sem remekelt: a donyeckiek hatgólos mérkőzésen játszottak döntetlent a Krivbasz vendégeként. A bajnokságot nagy meglepetésre a korábbi években a kiesés ellen küzdő Rukh Lviv vezeti 10 pontjával, megelőzve a 9 pontos Csornomorecet, illetve a 8-8 pontos Kolosz Kovalyivkát és Sahtar Donyecket.

A minajiakhoz hasonlóan a Huszti FC is nyeretlen, sőt a máramarosiak eddig még gólt sem szereztek a másodosztályban. A husztiak eddig egy idegenbeli 0-0-s döntetlennel (a Bukovina Csernyivci otthonában) gyűjtöttek csupán pontot, ezen kívül pedig három 0-1-s vereséget könyvelhetnek el. A legutóbbit hazai pályán szenvedték el az Agrobiznesz Volocsiszk ellenében. A következő fordulóban a Prikarpattya Ivano-Frankivszk vendége lesz a Huszti FC. A tabellát az egyaránt 10-10 ponttal álló Niva Buzsova és Kárpáti Lviv vezeti, míg a Prikarpattya és a sereghajtó Huszti FC 1-1 ponttal zárja a sort. A husztiak rossz formáját bizonyítja, hogy az Ukrán Kupa első fordulójában kiütéses vereséggel estek ki a harmadosztályú Szkala Sztrij ellen (5-2).

Ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, 4. forduló:

Metaliszt 1925 (Harkiv) – Minaji FC 1-0

Dnyipro-1 – Obolony Kijev 1-2

Krivbasz Krivij Rih – Sahtar Donyeck 3-3

Csornomorec Odessza – Dinamo Kijev 3-2

Rukh Lviv – Kolosz Kovalyivka 1-1

Veresz Rivne – Vorszkla Poltava 1-2

Zorja Luhanszk – Olekszandrija 0-0

LNZ Cserkaszi – Zsitomir 1-2

Ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 4. forduló:

Huszti FC – Agrobiznesz Volocsiszk 0-1

Niva Ternopil – Metaliszt Harkiv 0-1

Bukovina Csernyivci – Prikarpattya Ivano-Frankivszk 1-0

Kárpáti Lviv – Niva Buzsova 1-1

Pogyillja Hmelnickij – Epicenter Dunajivci 0-0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Minaj FC. Forrás: zaf.org.ua