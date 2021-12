Újabb veresége után nehéz helyzetben a Minaji FC

Július 31-e óta nyeretlen a Minaji FC az ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, ahol azóta kilenc vereséget és hét döntetlent könyvelhetett el az Ung-vidéki együttes. A 17. fordulóban attól az FK Olekszandrijától szenvedett sima, 3:0-s kiütést Igor Leonov csapata, akik ellen egyetlen győzelmüket aratták még az idény nyitófordulójában (1:0). A minajiaknál egyedül az FK Mariupol gyűjtött kevesebb pontot, akik ráadásul egy hónappal ezelőtt három ponttal távoztak az Ung-partiak otthonából.

Négy hazai mérkőzés után lépett idegenben pályára a Minaji FC csapata, akik borzasztó sorozatban vannak, mivel egyetlen bajnoki győzelmük óta tizenkilenc nyeretlen mérkőzésen vannak túl (ebből tizenhat a bajnokságban, egy a kupában, és kettő barátságos mérkőzésen). Az Olekszandrija már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert: a 27. percben Spinelli talált be Curikov passzát követően, a 36. percben pedig Mirosnicsenko passzát váltotta gólra Tretyakov (2:0). Bár a minajiak előtt is adódtak lehetőségek, gólt szerezniük ezúttal nem sikerült Szeleznyovéknak. Ráadásul a mérkőzés hajrájában a hazaiak bebiztosították győzelmüket, miután a 84. percben Dubra is betalált Kucser kapujába (3:0).

Újabb vereségével egyre kilátástalanabb a minajiak helyzete, mivel tizenhét forduló alatt mindössze tíz pontot gyűjtöttek Leonov tanítványai, így a tizenhat csapatos bajnokság utolsó előtti helyén állnak, és csupán a nyolcpontos FK Mariupolt előzik meg. A kárpátaljai csapat előtt a hátsó régió tagjai közül a szintén tíz pontot gyűjtő, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Inhulec Petrove, a tizenegy pontos Csernomorec Odessza, és a már bennmaradást jelentő tizenkettedik pozíciót elfoglaló FK Lviv állnak (tizenhat ponttal). A tabella élén a Sahtar Donyeck áll (44 ponttal), akik jobb gólarányuknak és az egymás elleni eredménynek köszönhetően előzik meg a szintén 44 pontos Dinamo Kijevet. A dobogó legalsó fokát a Dnyipro-1 foglalja el (37 pont), akik két ponttal állnak a Zorja Luhanszk előtt.

Az idény utolsó „őszi” mérkőzésén a Kolosz Kovalyivka otthonába látogat a Minaji FC, akikkel hazai pályán 1:1-es döntetlent értek el a kék-fehér rókák, miután az ex-minaji Anatolij Nurijev mentett pontot új csapatának. A Kolosz jelenleg a kilencedik helyen szerénykedik (az előző szezonban a negyedik, két éve pedig a hatodik helyen zárták a bajnoki szezont).

A 17. forduló eredményei:

Sahtar DonyeckFK Lviv 6:1

Veresz Rivne–Dinamo Kijev 0:3

FK Olekszandrija–Minaji FC 3:0

Deszna Csernyihiv–FK Mariupol 3:3

Zorja Luhanszk–Inhulec Petrove 1:0

Metaliszt 1925 Harkiv–Kolosz Kovalyivka 0:1

Rukh Lviv–Vorszkla Poltava 0:0

Dnyipro-1–Csernomorec Odessza 3:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma