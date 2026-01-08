Ukrajna a 15. helyen az UEFA női klubok együtthatórangsorában

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségek Európai Szövetsége (UEFA) frissítette a női klubcsapatok együtthatórangsorát a 2025-ös év végéig. A hivatalos adatok szerint Ukrajna jelenleg a 15. helyet foglalja el a listán.

A rangsort az európai női klubtornákon való részvétel és eredmények alapján alakítják ki. Idén először a történetében három ukrán női klub indult nemzetközi kupasorozatban.

A poltavai Vorskla a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében legyőzte a grúz Lanchkhuti csapatát (5:0) és a litván Gintrát (2:0), majd a harmadik körben kikapott a belga Leuven együttesétől (0:2, 0:0). Ezt követően a második selejtezőkörben a Bajnokok Európa-kupájában nem tudta legyőzni a dán Fortunát (1:1, 0:1).

A harkivi Metalist 1925 a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében vereséget szenvedett a svéd Hammarbytól (4:5) és a holland PSV-től (0:2).

A kovalivkai Kolos az újonnan indított Európa Kupában már az első körben kikapott az albán Vllaznia csapatától (0:2, 0:2).

Az UEFA női klubok együtthatórangsorának első 15 helyezettje a 2021/2022–2025/2026-os ciklus alapján:

Anglia – 70,082 pont

Spanyolország – 69,665

Franciaország – 68,666

Németország – 58,915

Olaszország – 45,250

Portugália – 36,333

Hollandia – 26,666

Norvégia – 23,666

Svédország – 23,665

Belgium – 19,875

Ausztria – 18,583

Svájc – 16,250

Csehország – 16,332

Dánia – 15,250

Ukrajna – 15,000

A rangsor a 2027/2028-as európai kupaszezonban való országképviseletet is meghatározza, a végleges eredmény pedig a tavaszi időszakban lesz hivatalos.

