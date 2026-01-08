Ukrajna a 15. helyen az UEFA női klubok együtthatórangsorában
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségek Európai Szövetsége (UEFA) frissítette a női klubcsapatok együtthatórangsorát a 2025-ös év végéig. A hivatalos adatok szerint Ukrajna jelenleg a 15. helyet foglalja el a listán.
A rangsort az európai női klubtornákon való részvétel és eredmények alapján alakítják ki. Idén először a történetében három ukrán női klub indult nemzetközi kupasorozatban.
A poltavai Vorskla a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében legyőzte a grúz Lanchkhuti csapatát (5:0) és a litván Gintrát (2:0), majd a harmadik körben kikapott a belga Leuven együttesétől (0:2, 0:0). Ezt követően a második selejtezőkörben a Bajnokok Európa-kupájában nem tudta legyőzni a dán Fortunát (1:1, 0:1).
A harkivi Metalist 1925 a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében vereséget szenvedett a svéd Hammarbytól (4:5) és a holland PSV-től (0:2).
A kovalivkai Kolos az újonnan indított Európa Kupában már az első körben kikapott az albán Vllaznia csapatától (0:2, 0:2).
Az UEFA női klubok együtthatórangsorának első 15 helyezettje a 2021/2022–2025/2026-os ciklus alapján:
- Anglia – 70,082 pont
- Spanyolország – 69,665
- Franciaország – 68,666
- Németország – 58,915
- Olaszország – 45,250
- Portugália – 36,333
- Hollandia – 26,666
- Norvégia – 23,666
- Svédország – 23,665
- Belgium – 19,875
- Ausztria – 18,583
- Svájc – 16,250
- Csehország – 16,332
- Dánia – 15,250
- Ukrajna – 15,000
A rangsor a 2027/2028-as európai kupaszezonban való országképviseletet is meghatározza, a végleges eredmény pedig a tavaszi időszakban lesz hivatalos.