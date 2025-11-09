Ukrán harmadosztály: újabb ungvári vereség és irhóci győzelem

A técsői járási Irhóci FC együttese ismét kétgólos sikert aratott az ukrán labdarúgó-bajnokság harmadosztályának A-csoportjában. A máramarosiak ezúttal a sereghajtót győzték le hazai pályán, és feljöttek a nyolcadik helyre. Az Ungvári FC együttese újabb vereséget szenvedett, ezzel maradtak a 6. helyen, és már hét ponttal vannak lemaradva a dobogótól.

Az előző játéknapon a Niva Vinnicja meglepetésre kétgólos sikert aratott Ungváron. A 17. fordulóban a másik Niva, a ternopiliak második csapata látta vendégül az Ungvári FC együttesét. A hazaiak egy 22. percben szerzett góllal tartották otthon a három pontot. Úgy látszik az ungváriaknak nem megy a Niva nevű csapatok ellen, de a következő fordulóban sem lesz egyszerű dolga a megyeszékhelyieknek, mivel a második helyen álló, feljutásért küzdő Kulikiv látogat az Ung-parti városba. Az Ungvári FC sajnos már három meccs óta nyeretlen, sőt ezeken mindössze egy pontot sikerült szerezniük, így egyre távolabb kerülnek a dobogótól, ahová pár hete még ha rövid időre is, de sikerült felkapaszkodniuk.

A 16. fordulóban folytatta négy meccs óta tartó veretlenségi szériáját a técsői járási Irhóci FC, amely az egy hellyel előttük álló Bukovina-2 Csernyivci otthonában aratott 1–3-as sikert. A szombati játéknapon saját szemszőgéből lemásolta a végeredményt a máramarosi gárda, ezúttal a sereghajtó Real Farma volt az áldozat. A 36. percben Mihajlo Sesztakov góljával szerzett vezetést az Irhóci FC, amit az 50. percben Andrij Havriljuk növelt két gólosra. Pár perccel később szépítettek a vendégek, de a 67. percben Ilja Curkan bebiztosította a hazaiaknak a három pontot. Több gól már nem született, így immár öt meccses az Irhóci FC veretlenségi sorozata (három győzelem és két döntetlen).

Az Ungvári FC 21 ponttal, 20–18-as gólaránnyal a 6. helyen áll, míg a 8. helyen álló, 19 pontos Irhóci FC (25–29-es gólarány) megelőzte az Atlet Kijev csapatát, és két pont a hátránya a 6-7. helyezettekkel szemben. A 18. fordulóban a második helyezett FK Kulikiv csapatát fogadja az Ungvári FC, míg az Irhóci FC az eddig 22 pontot gyűjtő és ötödik helyen álló Szkala 1911 csapatához látogat.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 17. forduló:

Irhóci FC (Vilhivci) – Real Farma 3–1

Niva-2 Ternopil – Ungvári FC 1–0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: zaf.org.ua