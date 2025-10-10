Ukrán harmadosztály: ungvári győzelem és felzárkózás

Újabb győzelemmel folytatta az Ungvári FC együttese az ukrán labdarúgó-bajnokság harmadosztályának A-csoportjában, az Irhóci FC viszont minimális vereséget szenvedett az éllovastól. A tizenkettedik forduló előtt az Ungvári FC a 7., a técsői járási Irhóci FC (Vilhivci) pedig a 10. helyről várta a játéknapot a 11 csapatos bajnokságban.

A legutóbbi mérkőzésén a 7. helyen álló Bukovina-2 Csernyivci látogatott a megyeszékhelyre. A hazaiak a 20. percben Makszim Minajlenko góljával szerezték meg a vezetést, de a Bukovina második számú csapata a félidő hajrájában egyenlített büntetőből. A második játékrészben nem kellett sokat várni az újabb ungvári találatra, az 56. percben Ivan Ilcsuk góljával jutott előnyhöz a házigazda, amit sikerült is megtartaniuk a hármas sípszóig. Az Ungvári FC győzelmével két helyet lépett előre a tabellán. A szerdai játéknapon a mindössze 1 pontot gyűjtő sereghajtó, a Real Farma látogatott az Avangard Stadionba. Az ungváriak a 16. percben szerezték meg a vezetést Antony Emere góljával, majd egészen a mérkőzés hajrájáig kellett várni az újabb találatokra. A 80. percben Ivan Ilcsuk duplázta meg csapata előnyét, majd négy perccel később Oleg Visnyevszkij döntötte el végleg a három pont sorsát (3–0). Az ungváriak legyőzték a sereghajtót, és úgy tűnik, sikerült kimászniuk a gödörből, mivel legutóbbi négy meccsükön három győzelmet arattak a megyeszékhelyiek. Legközelebb az 5. helyen álló és csupán egy ponttal többet gyűjtő Szkala 1911 vendége lesz az Ung-parti együttes.

Az Irhóci FC a 11. fordulóban az addig 2. helyen álló Niva-2 Ternopil otthonában lépett pályára. Az irhóciak nemcsak hősiesen helytálltak, de Dmitro Sosztak góljával vezetést is szereztek a találkozó 34. percében. A fordulást követően az 59. percben Olekszandr Hlahola találatával már kétgólos volt a kárpátaljaiak előnye, a ternopiliak pedig még szépíteni sem tudtak, így meglepetésre vendéggyőzelem született a mérkőzésen. A 12. fordulóban is az aktuális 2. helyezett otthonában léphetett pályára a técsői járási gárda. A Kulikiv minimális, 1–0-s győzelmet aratott, és mivel riválisai botlottak, így átvették a vezetést a bajnoki tabellán. A következő fordulóban a negyedik helyen álló újonc, az Atlet Kijev látogat az irhóciakhoz.

Az Ungvári FC 17 ponttal és 17–13-as gólaránnyal a 7. helyen áll, de csupán négy ponttal vannak lemaradva a második helyezettől, míg a 10. helyen álló, 8 pontos Irhóci FC (14–23-as gólarány) hátránya a 9. helyezettől továbbra is öt pont.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 11. forduló:

Ungvári FC – Real Farma 3–0

FK Kulikiv – Irhóci FC (Vilhivci) 1–0

Nyitókép: zaf.org.ua

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma