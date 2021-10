Megszerezte első győzelmét az Ungvári FC

Az Ungvári FC szimpatizánsainak az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójáig kellett várniuk, hogy csapatuk első győzelmének örülhessenek. Az Ung-parti együttes a legutóbbi fordulóban idegenben szerzett fontos pontot, a szombati játéknapon pedig végre sikerült győzelmet aratniuk. A kárpátaljai csapat a tizenkettedik helyen álló Kreminy Kremencsuk ellen nyert 2:0-ra, de sajnos még így is a tabella utolsó helyén állnak Bohdan Blavackij tanítványai. A harmadosztályban szereplő Munkácsi Futball Akadémia is győzelemmel zárta a hetet: Vitalij Sumszkij együttese idegenben aratott 1:0-s sikert a Rubikon Kijev felett. A munkácsiak gólját az akadémia saját nevelésű játékosa, a mindössze tizenhat esztendős Olekszandr Piscsur szerezte.

Zsinórban második mérkőzését hozta le kapott gól nélkül az Ungvári FC csapata, miután a Hirnik Sport otthonában lejátszott gólnélküli döntetlen után első győzelmüket is sikerült megszerezniük. A megyeszékhelyiek az Avangard Stadionban léptek pályára a Kreminy vendéglátójaként. Az első félidő után 0:0-s állásnál mehettek pihenőre a csapatok, de a második játékrészben rákapcsolt a hazai gárda: egy jobboldali beadást követően nagyszerűen érkezett középen Hajducsik, és négy méterről a hálóba lőtt (1:0). Ezután gyorsan megduplázhatta volna előnyét az ungvári együttes, de ezúttal védett a vendégek kapusa. A 83. percben Hajducsik öt méterről szerezhetett volna gólt, de a menteni igyekvő hátvéd a labda helyett a támadó lábát rúgta ki, így büntetővel jöhettek a hazaiak. A tizenegyest Viktor Rjasko értékesítette, amivel beállította a 2:0-s végeredményt. Az Ungvári FC ezzel végre megszerezte első győzelmét, és közelebb zárkózott az előtte állókhoz. A következő fordulóban kiesési rangadón lép pályára Bohdan Blavackij csapata, mivel a tizenötödik helyen álló Agrobiznesz Volocsiszk együtteséhez látogatnak a sereghajtók. A bajnokság élén a 31 pontos Metaliszt Harkiv áll, tíz ponttal megelőzve a második Krivbaszt. Az 5 pontos ungváriak az utolsó, tizenhatodik helyen tartózkodnak.

A Munkács Futball Akadémia a Rubikon Kijev otthonában lépett pályára a hétvégi fordulóban. Az első félidő gólnélküli döntetlennel zárult, de a második játékrész 61. percében a vendégek megkapták az esélyt a győzelemhez, mivel a Rubikon játékosa, Lucenko nehéz helyzetbe hozta csapatát, miután a kiállítás sorsára jutott. A 65. percben az MFA U17-es együttesének játékosa, a felnőtteknél bemutatkozó Olekszandr Piscsur juttatta előnyhöz csapatát (0:1). Az eredmény ezután már nem változott, így az MFA elvitte idegenből a három pontot. A munkácsiak a legközelebbi három fordulóban kizárólag hazai közönség előtt lépnek pályára. A következő körben a Dnyipro Cserkaszi, majd az AFSC Kijev, azt követően pedig a Dinaz Visgorod látogat az MFA derceni bázisára. A tabellán jelenleg a 7. helyen állnak a 17 pontos munkácsiak, akik öt ponttal vannak lemaradva a feljutást érő harmadik helytől. Az első helyen a Livij Bereh, a másodikon pedig a Kárpáti Lviv áll.

Az MFA Elit Ligában szereplő korosztályos csapatai a nagy rivális UFK Kárpáti Lvivvel csaptak össze a hétvégi fordulóban. Az U16-os együttesek csatáját a munkácsiak nyerték 3:0-ra, ahogy az U14-eseknél is a hazaiak diadalmaskodtak 2:0-ra. Az U17-esek Lvivben léptek pályára, ahol 4:0-s zakót kaptak, de az U15-ös korosztály mérkőzésén is a hazaiak gyűjtötték be a három pontot (1:0). Az U14-eseknél a 10 pontos MFA vezeti a tabellát a szintén 10 pontot gyűjtő AF Ruh Lviv és a 8 pontos FK Lviv előtt, és pontosan így áll az U15-ös korosztály tabellája is. Az U16-osok versenyét a Ruh vezeti 13 ponttal, a 10 pontos MFA előtt. Az U17-esek tabelláján is másodikak a munkácsiak (12 pont), de itt az UFK Kárpáti Lviv az éllovas 15 pontjával. Az összesített pontversenyt a Munkács Futball Akadémia vezeti 42 pontjával, két ponttal megelőzve az AF Ruh Lvivet, és a 31 pontos UFK Kárpáti Lvivet.

Ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 11. forduló:

Ungvári FC – Kreminy Kremencsuk 2:0

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 11. forduló:

Rubikon Kijev – Munkács Futball Akadémia 0:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma