Ukrán harmadosztály: formán kívül a kárpátaljai csapatok

Kilenc forduló után, féltávhoz közeledve a tabella hátsó régiójához tartozik mindkét kárpátaljai együttes az ukrán labdarúgó-bajnokság harmadosztályának A csoportjában. Az Ungvári FC és a técsői járási Irhóci FC (Vilhivci) szeptemberi mérlege egyaránt egy-egy győzelem, illetve három-három vereség. Az ungváriak a 9., az irhóciak pedig a 10. helyen szerénykednek a 11 csapatos tabellán.

Enyhén szólva sem kezdték jól az idényt vidékünk profi csapatai, az Ungvári FC és a técsői járási Irhóci FC, de a folytatás is döcögősnek bizonyult. Az ungváriak miután 3–0-s sikert arattak a középmezőnyben tartózkodó Niva Vinnicja otthonában, hazai pályán minimális (0–1-s) vereséget szenvedtek a Niva-2 Ternopil ellen. Ezt követően sima, 4–1-es zakó következett a Kulikiv otthonában, amit az Atlet Kijev hazai 3–1-es legyőzésével javítottak az Ung-partiak. A kijeviek ellen kétszer is betalált Dmitro Antosin, és kis híján Oleg Visnyevszkij is duplázott, de kihagyta a csapata számára megítélt büntetőt. Legutóbb a Polisszja-2 Zsitomir otthonában szenvedett egygólos vereséget az Ung-vidéki együttes, miután Dmitro Suk egyenlítő góljára válaszolni tudtak a pont az ungvári gólszerző kiállításával emberelőnybe kerülő hazaiak. A 11. fordulóban a 7. helyen álló Bukovina-2 Csernyivci látogat a megyeszékhelyre.

Az Irhóci FC, miután 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a Bukovina-2 együttesével, úgy tűnt, kimászik a gödörből: a Real Farma otthonában gólzáporos találkozón arattak kétgólos sikert (3–5). A két sikeres pontszerzést zsinórban három vereség követte: hazai pályán kiütéses, 0–5-s zakó a Szkala 1911 ellen, 3–1-es vereség a Liszne otthonában, majd ismét egy hazai botlás a Niva Vinnicja ellen. A 10. fordulóban a Niva Vinnicja látogatott a máramarosiakhoz. A vendégek már a 11. percben megszerezték a vezetést, amire a 16. percben Mihajlo Sesztakov még válaszolni tudott, de a 34. percben ismét előnybe kerültek a vinnicjaiak, és a 74. percben emberhátrányba kerülő hazaiak erejéből már nem futotta egyenlítésre. A 11. fordulóban a 2. helyen álló Niva-2 Ternopil vendége lesz az Irhóci FC.

Az Ungvári FC 11 ponttal és 12–12-es gólaránnyal a 9. helyen áll, csupán az 5 pontos Irhóci FC-t (12–22-es gólarány) és az 1 pontot gyűjtő Real Farmát megelőzve.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 9. forduló:

Polisszja-2 Zsitomir – Ungvári FC 2–1

Irhóci FC (Vilhivci) – szabadnapos

10. forduló:

Ungvári FC – szabadnapos

Irhóci FC (Vilhivci) – Niva Vinnicja 1–2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma