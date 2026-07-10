Uszik Wilder ellen vívhatja pályafutása búcsúmérkőzését

Az ukrán nehézsúlyú ökölvívó, Olekszandr Uszik pályafutása utolsó mérkőzésére készül, amelyet várhatóan az Egyesült Államokban rendeznek meg. A brit sajtó értesülései szerint az ukrán klasszis ellenfele az egykori világbajnok Deontay Wilder lehet.

A hírek szerint Uszik csapata már tárgyalásokat folytat a Zuffa Boxing nevű új promóciós szervezettel, amelyet Dana White vezet, és amely szaúd-arábiai finanszírozással működik.

A múlt héten Uszik önként lemondott a nehézsúlyú világbajnoki öveiről, hogy lehetőséget biztosítson a feltörekvő bokszolóknak a címek megszerzésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem vonul vissza, és még egy hivatalos mérkőzést szeretne vívni, amelyet „Last Dance” (Utolsó Tánc) néven emleget.

A bokszoló csapatának igazgatója, Szerhij Lapin elmondta, hogy Uszik számára Wilder a legmegfelelőbb ellenfél búcsúmérkőzéséhez. Az amerikai ökölvívó menedzsere, Shelly Finkel szintén jelezte, hogy védence kész elfogadni az összecsapást, amennyiben hivatalos ajánlat érkezik.

A mérkőzés helyszínéről és időpontjáról egyelőre nem született végleges döntés, azonban a felek továbbra is egyeztetnek.

Uszik nemrég bejelentette, hogy a világbajnoki címek elengedése nem jelenti profi pályafutása végét, csupán azt, hogy szeretné lezárni karrierjét egy méltó, nagy érdeklődéssel várt mérkőzéssel.

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