Vb-2026 – A címvédő Argentína a hosszabbításban gyűrte le a svájciakat
A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva, hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó-világbajnokság Kansas Cityben rendezett negyeddöntőjében.
Lionel Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a vb-gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a nyolcszoros aranylabdás a tizedik átadásánál tart, amely után csapata betalált.
A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült beverekedniük magukat.
Az argentin válogatott szerdán – közép-európai idő szerint – 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben.
Világbajnokság, negyeddöntő:
Argentína-Svájc 3-1 (1-0, 1-1, 1-1) – hosszabbítás után
Kansas City, Arrowhead Stadion, 69 045 néző, v.: Pinhero (portugál)
gólszerzők: Mac Allister (10.), J. Álvarez (112.), La. Martínez (121.), illetve Ndoye (67.)
piros lap: Embolo (72.)
sárga lap: Almada (97.), La. Martínez (98.), J. López (114.), illetve Embolo (44.)
ARGENTINA:
E. Martínez – Molina (Montiel, 85.), Romero (Otamendi, a hosszabbítás szünetében), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 78.) – Paredes (J. López, 110.) – De Paul (La. Martínez, 85.), Mac Allister, E. Fernández (Almada, a hosszabbítás előtt) – Messi, J. Álvarez
SVÁJC:
Kobel – Zakaria (Jashari, 96.), Elvedi, Akanji, R. Rodriguez (Comert, 90+5.) – Freuler (R. Vargas, 115.), Xhaka – Rieder (Muheim, 86.), Sow (Widmer, 86.), Ndoye (Amdouni, 86.) – Embolo
A címvédő argentinok az első lehetőségükből betaláltak, szöglet után Alexis Mac Allister fejjel szerzett vezetést.
A hátrányba kerülő svájciak csak egy távoli Djibril Sow-lövéssel próbálkoztak, de Emiliano Martínez számára nem jelentett gondot a védés.
Murat Yakin szövetségi kapitány együttese nem tudott közel kerülni az ellenfél kapujához, és hiába a mezőnyfölény, nem lehetett érezni az átütőerőt sem.
Mindeközben a dél-amerikaiak nem mindenáron erőltették a támadások befejezését, megelégedtek a labdabirtoklási fölénnyel, ráadásul a sok szabálytalanság miatt nem volt folyamatos játék, ami leginkább az előnyben lévő csapatnak kedvezett.
Fordulás után bátrabban lépett fel az európai csapat de a tizenhatoson belül továbbra is súlytalanul teljesített. Breel Embolo és Dan Ndoye előtt adódott egy-egy lehetőség, de azt is elrontották.
Közben Argentína érezhetően félgőzzel futballozott, próbálta megúszni a mérkőzést, de ezzel felkínálta a lehetőséget, hogy az ellenfél magához térjen. Olyannyira, hogy a játékrész felénél Martíneznek hirtelen két védésre is szüksége volt az előny megtartásához, de a 67. percben Ndoye közeli lövésénél már a kapus sem tehetett semmit.
Mielőtt azonban a svájciak belelkesedtek volna, csatáruk, Embolo az oldalvonal mellett eljátszotta, hogy szabálytalankodtak vele szemben. Először a játékvezető sárga lapot adott Leandro Paredesnek, de a videóellenőrző szobából jelezték a tévedést,
a felvétel megtekintését követően pedig az argetin középpályás figyelmeztetése helyett a svájci csatár kapott sárga lapot, ami már a második volt neki a mérkőzésen, így a hátralévő időben csapata emberhátrányban futballozott.
A rendes játékidő végéig aztán Svájc kihúzta a döntetlennel, így következhetett a kétszer tizenöt perces hosszabbítás.
Az emberelőnyben játszó argentinok némi mezőnyfölényben játszottak a ráadásban, de csak Thiago Almada távoli lövése jelentett veszélyt az ellenfél kapujára.
A második félidő közepén Julián Álvarez bombagóllal megszerezte a vezetést a négyszeres vb-győztesnek, az Atlético Madrid csatára ezzel a találattal biztosan versenyben lesz az idei vb legszebb gólja címéért, a továbbjutás pedig a 121.percben dőlt el, amikor Lautaro Martínez is betalált.
A svájci válogatott kiesésével pedig eldőlt, hogy az idei tornán biztosan nem avatnak új világbajnokot.
Forrás: MTI
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