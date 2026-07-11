Vb-2026 – A Belgium elleni negyeddöntőből is Merino lőtte tovább a spanyolokat

A spanyol válogatott hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó-világbajnokság Los Angeles-i negyeddöntőjében.

Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabian Ruiz szerzett vezetést a 30. percben, de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített Charles De Ketelaere fejesével, így a kapus Unai Simon 2022-es vb-n kezdődött góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg. A meccset az döntötte el, hogy Pau Cubarsi távoli bombája kijött a megsérülő Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről a 88. percben, a kipattanót pedig a keresztléc alá vágta Mikel Merino, aki a nyolcaddöntőben is nyerőember volt Portugália ellen.

A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben a nyolc éve arany-, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban.

Világbajnokság, negyeddöntő:

Spanyolország-Belgium 2-1 (1-1)

Los Angeles, SoFi Stadion, 70 492 néző, v.: Oliver (angol)

gólszerzők: Ruiz (30.), Merino (88.), illetve De Ketelaere (41.)

sárga lap: Cubarsí (43.), Laporte (93.), illetve De Bruyne (85.), Witsel (95.)

SPANYOLORSZÁG:

Simon – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz (Pedri, 55.) – Yamal, Olmo (Merino, 86.), Baena (Torres, 55.) – Oyarzabal (Williams, 79.)

BELGIUM:

Courtois (Lammens, 71.) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys, 60.) – Vanaken (Lukaku, 60.), Raskin – Trossard (Witsel, 60.), De Bruyne (Saelemaekers, 86.), Doku – De Ketelaere

I. félidő:

30. perc: Porro jobb oldali beadása után Olmo 13 méteres lövését Courtois még bravúrral védte, de a kipattanó Ruiz elé került, aki 8 méterről már nem hibázott (1-0).

41. perc: Castagne középre adott a jobb oldalról, De Ketelaere pedig előrevetődve megelőzte Cubarsít és 6 méterről a kapuba csúsztatott (1-1).

II. félidő:

88. perc: Cubarsí 25 méterről bombázott kapura, a lövés kipattant a hibázó Lammensről, a labda a csereként beállt Merino elé került, aki közelről a keresztléc alá lőtt (2-1).

A belgákat már a mérkőzés előtt nagy csapás érte, mert Tielemans megsérült a bemelegítés során, így a helyére Vanaken került a kezdőcsapatba. A meccs a várakozásoknak megfelelően a spanyolok labdabirtoklási fölényével kezdődött, de ez tíz percig még lövésekben sem nyilvánult meg. Utána az esélyesebbnek tartott dél-európaiak elkezdtek távolról lőni, azonban ezeket a próbálkozásokat rendre blokkolták a védők, Yamal pedig célt tévesztett. A belgák egy-két gyors kontrával próbálkoztak Doku révén, ezek általában nem futottak végig a rivális kapujáig.

Az ivószünet alapjaiban változtatta meg a meccs képét, Spanyolország ugyanis fokozta a nyomást, ami hamar eredményre vezetett, méghozzá a Pedri helyén meglepetésre kezdő Ruiz találatával. Ebben a periódusban nagyon érett a második gól is, a belgák teljesen beszorulva védekeztek, Courtois védései és a pontatlan befejezések miatt viszont nem nőtt a különbség, sőt: az első valamire való belga akció végén De Ketelaere fejjel váratlanul egyenlített. Unai Simon a katari vb utolsó csoportmeccse, azaz 650 perc után kapott gólt.

A korábbi rekordot már a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen megdöntötte, de az egy vb-re vonatkozó csúcsot így az olasz Walter Zenga megtartotta, mert 1990-ben 517 percig őrizte hibátlanul a kapuját, Simon pedig ezen a tornán 491 percet követően kapitulált.

A második félidőben sem változott a forgatókönyv, nagy mezőnyfölényben volt a spanyol csapat, de a belgák szervezetten és többnyire hiba nélkül védekeztek, így a kevés kapujukra irányuló lövés is célt tévesztett. Annyi különbség volt, hogy egy-két belga akció végigfutott, még védése is volt Simonnak.

A kettős spanyol és a hármas belga csere közül inkább előbbi jött be, mert Luis de la Fuente együttese fokozta a nyomást, Courtois viszont továbbra is klasszis teljesítményt nyújtott. Csakhogy a Real Madrid hálóőre megsérült, így le kellett cserélni és könnyeivel küzdve hagyta el a pályát.

A spanyol együttes legtöbbször ziccerig akarta játszani a támadásait, de ez nem sikerült, távolról pedig csak Yamal vállalkozott lövésekre – szintén eredménytelenül. Így összességében sokáig nem sikerült tesztelni az új belga kapust, Lammenst, aki végül negatív hős lett, mert az első kaput eltaláló lövésnél kijött róla Cubarsí bombája, a kipattanót pedig a csereként beállt Merino értékesítette, aki így sorozatban másodszor szerzett továbbjutást érő gólt.

A hátralévő időben Belgium már nem tudott újítani, így a spanyolok szoros, de megérdemelt győzelmet arattak.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Christopher Torres

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