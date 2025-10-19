Ifjúsági vízilabda-bajnokság Ungváron

Nyílt ifjúsági vízilabda-bajnokságot rendeztek a megyeközpontban október 17. és 19. között. A megmérettetésen 2011–2013-as születésű fiúk és lányok csapatai vehettek részt – olvasható az Ungvári Városi Tanács Facebook-oldalán.

A mérkőzéseken öt ungvári, két lembergi (Lviv) és két kijevi csapat közel 140 sportolója mutatta be tudását.

A fiatalokat a díjátadó ünnepség keretében Bohdan Andrijiv polgármester, Alla Csernobuk, a városi tanács kulturális, ifjúsági és sportosztályának vezetője, valamint Robert Levickij, az Ukrán Úszószövetség megyei elnöke köszöntötte.

