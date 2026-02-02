Zincsenko az Ajaxhoz igazolt

Az ukrán labdarúgó-válogatott védője, Olekszandr Zincsenko az amszterdami Ajax csapatához szerződött – jelentette be a holland klub hivatalos honlapján.

A 27 éves játékos 2026. június 30-ig szóló szerződést írt alá új együttesével. Zincsenko játékjogát eddig a londoni Arsenal birtokolta, a 2025/26-os idény első felét pedig kölcsönben a Nottingham Forestnél töltötte. Bár a két klub nem hozta nyilvánosságra az átigazolás összegét, Fabrizio Romano szerint másfél millió eurót fizetett az amszterdami klub az Arsenalnak.

Zinchenko legutóbb 2017-ben futballozott Anglián kívül, akkor a PSV Eindhoven színeiben szerepelt az Eredivisie-ben, kölcsönben a Manchester Citytől.

Jelenleg az Ajax a negyedik helyen áll a holland bajnokság tabelláján, és 18 pontos hátrányban van az éllovas PSV mögött.

Kárpátalja.ma



Fotó: AFC Ajax