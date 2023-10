A legfinomabb gyümölcsök októberben

Szerencsére még az október is tartogat szezonális kincseket.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának gyűjtése alapján bemutatjuk, melyik gyümölcsöket érdemes keresni ezekben a hetekben a piacon és a boltokban.

Alma – Egy 150 grammos alma 78 kilokalóriát, 17,1 gramm szénhidrátot és 3,6 gramm rostot tartalmaz. Sok benne a B6-, a C- és a K-vitamin, valamint a kálium és a réz is.

Birsalma – 100 grammonként 57 kilokalóriát, 13,4 gramm szénhidrátot és 1,9 gramm rostot rejt. Ezzel a mennyiséggel a napi C-vitamin-szükséglet 19, a rézigény 13, valamint az ideális káliumbevitel csaknem 10 százalékát fedezni lehet.

Füge – 100 gramm nyers fügében 74 kilokalória, 16,3 gramm szénhidrát és 2,9 gramm rost van. Viszonylag sok benne a kálium, a réz, a mangán, valamint a K- és a B-vitamin is.

Gesztenye – 100 grammja 196 kilokalóriát, 36,1 gramm szénhidrátot és 8,1 gramm rostot tartalmaz. Jelentős mennyiségű C- és B-vitaminhoz juttatja a szervezetet, de réz-, kálium- és mangántartalma is kiemelendő.

Gránátalma – 100 gramm gránátalma 83 kilokalóriát 14,7 gramm szénhidrátot és 4 gramm rostot biztosít. Nagy mennyiségű K-, B9- és C-vitamint tartalmaz, valamint káliumból és rézből is van benne bőven.

Homoktövis – Akár teaként, akár smoothie-ként fogyasztjuk, rengeteg C- és E-vitamint, valamint esszenciális zsírsavat vihetünk be vele. Állítólag képes késleltetni az öregedési folyamatokat, növelni a szervezet ellenállóképességét és csökkenteni a vércukorszintet. De a gyomorra és a májra is jó hatással van.

Körte – 100 grammonként 57 kilokalóriát, 12,1 gramm szénhidrátot és 3,1 gramm rostot rejt. C- és K-vitamin-, valamint kálium- és réztartalma miatt különösen megéri gyakran fogyasztani belőle.

Mogyoró – 100 gramm mogyoróban 567 kilokalória, 7,6 gramm szénhidrát és 8,5 gramm rost található. Tele van rézzel, B-vitaminokkal, mangánnal, E-vitaminnal, foszforral, magnéziummal, káliummal, vassal és cinkkel is.

Szeder – 100 grammonként 43 kilokalóriát, 8,1 gramm szénhidrátot és 1,7 gramm rostot tartalmaz. Ez a mennyiség a napi C-vitamin-igény csaknem felét kielégíti. Sok benne továbbá a vas, a kálium, illetve a K- és az E-vitamin is.

Szőlő – 100 gramm csemegeszőlővel 69 kilokalóriát, 17,2 gramm szénhidrátot és 0,9 gramm rostot vihetünk be. Bővelkedik egyebek mellett K-vitaminban, rézben és káliumban is.

