A festői szépségű Neszamovite-tó

A Neszamovite-tó a Csornahora északkeleti lejtőjén, mintegy 1750 méteres tengerszint feletti magasságban található. A gleccsereredetű magashegyi tó az ukrán Kárpátok egyik legismertebb természeti látványossága, amelyet évente turisták ezrei keresnek fel.

A tó területe körülbelül 0,3 hektár, legnagyobb mélysége pedig eléri az 1,5 métert. A Neszamovite különleges hangulatát a körülötte elterülő szubalpin rétek, sziklás hegyoldalak és a hegység panorámája adják. Tiszta időben lenyűgöző kilátás nyílik a környező csúcsokra, ködös időben pedig a hely misztikus arculatot ölt.

A tóhoz számos hucul legenda is kapcsolódik.

A hagyomány szerint a Neszamovite a természeti erők lakhelye, és megbünteti azokat, akik tiszteletlenül viselkednek. A helyiek úgy tartották, hogy ha valaki követ vagy szemetet dob a tóba, vihart vagy villámlást idézhet elő.

Egy másik legenda szerint a tóban a bűnös lelkek keresnek megnyugvást, ezért a környékbeliek különös tisztelettel viszonyulnak hozzá: nem hangoskodnak, nem fürdenek benne, és nem hagynak maguk után hulladékot.

Túraútvonal

A legnépszerűbb túraútvonal a Zaroszljak turistabázis felől indul. Az ösvény hegyi legelőkön, erdőkön és nyílt hegyoldalakon keresztül vezet a tóig. Innen a turisták továbbhaladhatnak a Turkul-hegy csúcsa felé, vagy folytathatják útjukat a Csornahora gerincén.

A többnapos túrázók számára a tó környéke sátorozásra is alkalmas.

A környék egyik különleges látványossága a Spici-hegy, amely meredek sziklaformációiról ismert. A hegyet sokan alpesi tájakhoz hasonlítják, különösen napfelkeltekor és naplementekor nyújt látványos panorámát.

A szakemberek szerint a Neszamovite-tóhoz vezető út közepes nehézségű, így megfelelő fizikai állapot mellett a legtöbb turista számára teljesíthető akár egynapos kirándulásként is.

Forrás: karpaty.guide

Kárpátalja.ma