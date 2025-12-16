Adventi online vetélkedő – 2025

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2025-ben is meghirdette az adventi online vetélkedőt. A verseny három héten keresztül zajlott. Minden hétköznap a KMNE Facebook-oldalára került fel egy feladat, amelynek a megfejtését másnap délig kellett beküldeni.

Összesen 227 család kezdte el a vetélkedőt, de csak azon családok részesülnek jutalomban, akik végigvitték a három héten keresztül tartó játékot. A nyertesek névsorát az alábbi képeken olvashatják.

Mindenkinek köszönjük a részvételt!

A jutalmakat idén a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a Rákóczi Szövetség és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatja! Köszönjük nekik!

Az ajándékok átvehetőek a KMNE irodában!

Gratulálunk a nyerteseknek!

