Ágas taplót találtak Perecsenyben

Igazi erdei ritkaságot találtak a szemfüles gombászók Perecseny vidékén – közölte a Novini Zakarpattya vasárnap.

A gombázók ágas taplót, másnéven bokrosgombát (Grifola Frondosa) találtak, ami egy ritka fajta, ráadásul védett gomba, szerepel Ukrajna Vörös Könyvében.

Az ágas taplót csak öreg tölgyek és bükkös közelében lehet keresni, és igencsak ritka év, amikor megterem – amikor a számára ideális természeti körülmények állnak elő.

A gomba íze mellett gyógyhatása miatt is értékes. Ukrajnában tilos a bokrosgombát leszedni vagy megkárosítani, mivel veszélyeztetett fajta.

A szakértők emlékeztetik a természetjárókat, hogy ha ilyen ritkasággal találkoznak, csak fotózzák le, de ne szedjék le.

Kárpátalja.ma