Herszonba látogatott Angelina Jolie

Mozgalmas napot töltött a fronthoz közeli területen a Herszonba látogató Angelina Jolie. A hollywoodi sztár helyi lakosokkal és megyei hivatalnokokkal is találkozott, valamint a hadkiegészítőben is járt, hogy testőrét megmentse a mozgósítástól – olvasható a today.ua hírportálon.

Angelina Jolie az UNICEF jószolgálati nagyköveteként, jótékonysági célból látogatott Herszonba november 5-én. Az Oscar-díjas színésznő a háború kitörése óta másodszor jár Ukrajnában, és ezúttal is egészségügyi intézményekbe vezetett útja, ahol fiatal ápoltakkal beszélgetett.

Jaroszlav Sanyko, a Herszoni Városi Katonai Közigazgatás vezetője egy „Herszon – a hősök városa” feliratú emlékérmét ajándékozott a hírességnek. A honlap emlékeztet, hogy a város alaposan megszenvedte a harcokat, korábban 256 napig volt orosz megszállás alatt.

Látogatása során egy különös bonyodalomba is keveredett a színésznő, akinek egyik testőre a mikolajivi hadkiegészítő központba került. Angelina Jolie konvoját járőrök állították meg ellenőrzés céljából, és a sztár védelmét ellátó egyik alkalmazottnak problémája akadt az irataival.

