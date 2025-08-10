Az állatorvosokat ünneplik ma Ukrajnában

Amikor a páciensek nem mondják el, hogy mi a bajuk – az állatorvosok napját méltatják ma Ukrajna-szerte.

A szakmai ünnepnapot Leonyid Kucsma, Ukrajna korábbi elnöke 1035/2001-es rendeletében augusztus második vasárnapjára jelölte ki. 2002 óta, vagyis 23 éve tartják meg évente.

Az állatorvosok munkája igencsak sokrétű: a kicsinyke kedvencektől kezdve a nagytestű állatokon át látják el pácienseiket, akiknek ugyanúgy szükségük van a szakszerűségre, mint az emberek esetében.

