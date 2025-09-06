66 éve értékesítették az első Barbie-t

1959. szeptember 6-án kerültek piacra az első Barbie babák. A játék azóta is egyike a legkelendőbb divatbabáknak. Gyártója a Mattel Inc., melynek máig jelentős bevételi forrása a babák értékesítése.

A Barbie megálmodójának egy amerikai üzletasszonyt, Ruth Handlert (1916–2002) tartják, akit egy német baba, a Bild Lilli ihletett meg. A baba, ami Ruth lánya, Barbara után kapta nevét, a New York-i American International Toy Fairen debütált 1959-ben.

Az első Barbie baba fekete és fehér zebracsíkos úszódresszt hordott, és lófarokba fogott frizurát. Ezeket Japánban gyártották, a ruháikat is ott varrták. Az első évben körülbelül 350 000 darabot adtak el. Szerte a világon milliárdnyi Barbie babát adtak el több mint 150 országban, így Magyarországon is. Ezért nyilatkozta a Mattel, hogy minden másodpercben három Barbie-t vásárolnak valahol.

A Barbie-t több kritika is érte az évek során, melyek többsége azon a feltevésen alapul, hogy a gyerekek szerepmintának találják a játékot, és megpróbálják utánozni őt. Továbbá irreális képet fest a női testről.

2003 szeptemberében Szaúd-Arábia betiltotta a Barbie babák eladását, mert nem felelt meg az iszlám szellemiségnek. A muzulmán országokban a Barbie-hoz hasonló, de a vallási előírásoknak megfelelően öltözködő Fulla baba örvend nagy népszerűségnek.

