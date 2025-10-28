Bécsben arattak sikert a beregszászi ATAS táncosai

Bécsben, az osztrák fővárosban került megrendezésre az International Dance Open Austria nemzetközi táncverseny október 25–26-án, amelyen több mint 1500 táncos vett részt 17 ország képviseletében.

A beregszászi „ATAS” – melynek vezetője Kononenko Szvetlana, koreográfusai pedig Aljona Herhardt és Mahnovszka Nikoletta – is részt vett a rangos nemzetközi megmérettetésen.

A verseny helyszíne a lenyűgöző Muth Koncertsaal volt, ahol az ATAS táncosai 14 koreográfiát mutattak be négy korcsoportban, fantasztikus eredményekkel zárva a megmérettetést.

Csoportos feladatban négy korcsoportban összesen 5 aranyérmet szereztek, míg szóló és duett kategóriában három aranyérmet szereztek a kárpátaljai táncosok.

A legnagyobb elismerés azonban az ATAS csapatának járó 3. helyezés volt, amely a 17 ország csapatai között született.

Kárpátalja.ma