Beregszász ünnepi hangulatban készül a húsvétra

Beregszászban már érezhető a tavasz és a húsvéti készülődés öröme: a város különleges programokkal és eseményekkel várja az érdeklődőket a húsvéti ünnepek előtt.

Erről Babják Zoltán, a kistérség polgármester Facebook-oldalán.

Március 24-én, kedden reggel közép-európai idő szerint 8.00 órakor a Kossuth téren kezdetét veszi a húsvéti vásár, amely különleges célhoz kapcsolódik: a bevételből az Ukrán Fegyveres Erőket támogatják. A látogatók ünnepi finomságokat, dekorációkat és ajándékokat vásárolhatnak, miközben hozzájárulnak védőink támogatásához. A vásár lehetőséget biztosít arra, hogy a közösség együtt ünnepeljen és segítsen azoknak, akik jelenleg a hazát védik.

Március 25-én, szerdán reggel 9.00 órakor a Beregszászi kistérség Kulturális és Szabadidő Központjában nyílik meg a „Húsvéti hímes tojás” című népművészeti kiállítás. A rendezvényen a látogatók kipróbálhatják a tojásfestést a kézműves foglalkozások keretében, és elkészíthetik saját húsvéti díszeiket.

A kiállítás március 25-e és 27-e között látogatható, így a családok kényelmesen tervezhetik meg látogatásukat. Az esemény célja, hogy a hagyományokat népszerűsítse, és örömteli közösségi élményt nyújtson minden korosztálynak.

A Kulturális és Szabadidő Központ csapata már aktívan dolgozik az ünnepi fotóhelyszíneken is. A város hamarosan színes húsvéti dekorációkkal gazdagodik, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a családok és a barátok megörökítsék a tavaszi ünnep kis örömeit, még a nehéz idők közepette is.

Beregszász így idén is méltó módon készül a húsvétra: a hagyományok, a közösség és a támogatás egyszerre jelenik meg a város ünnepi programjaiban.

