40 éve hunyt el Bíró László József, a golyóstoll feltalálója

Bíró László József, aki Ladislau José Biro néven jutott el a világhírnévig, Budapesten, egy terézvárosi zsidócsaládba született Schweiger László Józsefként, 1899. szeptember 29-én. Argentínában hunyt el 1985. október 24-én. Abban az országban, ahová 1938-ban menekült a magyar zsidótörvények elől.

Gyökeret vert Argentínában, mégpedig olyannyira, hogy születésnapja 1986 óta a feltalálók napja (Dia del Inventor) a dél-amerikai országban.

Bíró édesapja, Schweiger Mózes Mátyás Hódmezővásárhelyről került a fővárosba. Műfogász volt, ma fogtechnikusnak mondanánk. Édesanyja a kaposvári származású Ullmann Janka. Családnevüket 1905-ben magyarosították.

Bíró László1931-ben kötött házasságot Schick Erzsébettel, akivel együtt 1938-ban zsidó vallásából kitért az evangélikus hitre. Bíró, miután alaptanulmányait befejezte, újságírónak állt, de közben a festőművészettel is kacérkodott.

A nyomdákban szerzett tapasztalatai vezették el Budapesten első golyóstollának megszerkesztéséhez. Megfigyelte, hogy az újságnyomáshoz használt sűrű festék gyorsan szárad és jól megmarad a papíron. Nem volt más dolga, mint ezt a sűrű tintát egy kézi tollból a papírra vezetni.

A tollhegybe apró golyó került, ami a tintát mindig a golyó aljára viszi, és ahogy az íróeszköz a papíron mozog, a golyó forgása folyamatosan szállítja a tintát a papírra.

Bíró László első golyóstollszabadalmát 1938-ban jelentette be a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnál. Még ugyanebben az évben az „örökíró” továbbfejlesztett változatára újabb szabadalmat kért, ennek neve a következő volt: pépes halmazállapotú tinta és hozzá tartozó töltőtoll.

1940-től már Argentínában tökéletesítette találmányát, amelyre ott 1943-ban kért védelmet. A golyóstoll sorozatgyártása 1945-ben kezdődött – először Eterpen néven, majd a máig használt nevén, Biropenként – viharos gyorsasággal vált népszerűvé az egész világon.

Az angol kormány azért vásárolta meg a szabadalmat, mert a toll nagy magasságokban is működött, azaz nem folyt ki belőle a tinta. A második világháború utolsó évében rendszeresítették a brit Királyi Légierő gépein a Bíró-féle golyóstollakat.

Franciaországban ma is működik az a részvénytársaság, amelyet a golyóstoll gyártására hoztak létre – ez a nálunk is ismert BIC cég. Az íróeszközipar egyik legelőkelőbb társasága, a Parker 1957-ben készítette el első golyóstollait, s a népszerű íróeszköz használata az 1960-as évektől vált általánossá.

Forrás: Magyar Hírlap, 2015. szeptember 21.

Nyitókép: Wikipédia

