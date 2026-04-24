Taracközi katona a háború újabb kárpátaljai áldozata
Rudak Vaszil a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölte a Taracközi (Tereszva) Községi Tanács április 23-án.
A taracközi védő 1980. június 26-án született. Ukrajna Fegyveres Erőinek A4594-es egységében szolgált.
Több mint egy éven át eltűntként tartották nyilván. 2025. január 31-én vesztette életét Donyeck megyében.
Fia, rokonai és barátai gyászolják. A temetés részleteiről később adnak tájékoztatást.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Taracközi Községi Tanács)