Április 24.: a népviselet napja

Immár 11 éve ünnepeljük a népviselet napját április 24-én. Ezen a napon Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta vidékein is sokan öltenek magukra népi ruhadarabokat – legyen szó teljes viseletről, egy hímzett blúzról vagy akár csak egy motívummal díszített kiegészítőről.

Az ünnep ötlete 2015-ben indult egy civil kezdeményezésre, és azóta mozgalommá nőtte ki magát. Célja, hogy emlékeztessen bennünket arra: a népviselet nemcsak múzeumi emlék, hanem élő örökség, amelyet büszkén viselhetünk a hétköznapokban is

A magyar népviseletek gazdag formavilága és szimbolikája régiónként változik – a kalocsai, matyó, palóc vagy székely viselet mind-mind különleges történetet mesél el a közösségekről, amelyekben megszülettek.

Kárpátalján is gazdag hagyománya van a magyar népviseletnek, amelyek a helyi közösség identitását tükrözik. Egyik viselet például a nagydobronyi női öltözet, melynek fő darabjai közé tartozik:

a fehér vászonból készült ingváll, amelyet színes szálas hímzés díszít, leggyakrabban piros-fekete motívumokkal,

szoknya (úgynevezett pendely), amelyhez ünnepnapokon díszes kötényt viseltek,

kendő vagy párta – hajadonok és asszonyok különböző fejfedőt hordtak,

gyöngyös nyaklánc – gyakori díszítőelem volt, főként menyecskéken.

Felhasznált forrás: A nagydobronyi viselet jellemzése Zorkóczy Miklósné népi

iparművész jegyzetében (Kész Barnabás, Kész Margit)

Nyitóképen a nagydobronyi népviselet látható, amely a beregszászi Polónyi Katalin Textilmúzeumban van kiállítva.

