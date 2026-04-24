Школи Чопа та Хуста отримали нові інклюзивні автобуси

В області продовжується системна робота над впровадженням державної стратегії зі створення безбар’єрного простору. Особливу увагу приділяють сфері освіти, щоб навчання було відкритим та зручним для всіх учнів.

Сьогодні ключі від двох нових шкільних автобусів, облаштованих відповідно до сучасних вимог інклюзії, керівництво Закарпаття вручило представникам Хустського багатопрофільного ліцею №1 ім. І. Магули та Чопського ліцею.

Придбання спецтранспорту стало можливим завдяки коштам державного бюджету та співфінансуванню з боку територіальних громад. Такий підхід дозволяє робити якісну освіту доступною для дітей навіть із найвіддаленіших населених пунктів області.

Очільник ОВА Мирослав Білецький підкреслив, що розвиток мережі шкільних автобусів є важливим елементом впровадження реформи старшої профільної школи на Закарпатті. Забезпечення підвозу учнів – це не лише питання комфорту, а й створення рівних можливостей для навчання.

Влада регіону працює над тим, щоб інклюзивні шкільні автобуси були у кожній громаді. Мирослав Білецький висловив вдячність Президенту України, Уряду та профільному міністерству за постійну увагу до потреб дітей та підтримку освітньої галузі навіть в умовах війни.

