Biztonságos karácsony: ezekre érdemes odafigyelni

Az év végi ünnepek alatt sem áll le a sürgősségi ellátás, sőt, ez az időszak mindig jellegzetes kihívások elé állítja az orvosokat.

A meghittséget erőteljesen keresztülhúzza egy betegség vagy baleset, fontos tehát, hogy mindannyian törekedjünk a biztonságos karácsonyra. Mutatjuk, mik ilyenkor a leggyakoribb vészhelyzetek, amik jó része megelőzhető.

Ünnepi szívszindróma

Karácsonykor és újév napján jelentősen több a kardiológiai sürgősségi eset, sőt ilyenkor megnő a szívbetegségek miatti halálozás is. Az American Heart Association szerint a karácsonyi hét végén jóval többen halnak meg szívinfarktusban, mint az év többi időszakában. Ennek egyik oka lehet egy meglehetősen érdekes elnevezésű kardiológiai betegség. Az ünnepi szívszindróma, bár nem egy orvosi diagnózis, mégis létező jelenség: a túlzásba vitt ünnepi lakoma, a sok só, cukor és alkohol, az évvégi stressz, valamint az orvosi vizit halogatásának kombinációja ugyanis komolyan megterhelheti a szívet. Ilyenkor nagyobb eséllyel jelentkezhet pitvarfibrilláció, azaz szabálytalan szívritmus, ami hosszú távon akár szívelégtelenséghez vagy stroke-hoz is vezethet. A kockázat különösen magas lehet azoknál, akik már eleve szívproblémákkal élnek. Fontos, hogy:

ami a lakomákat illeti, légy mértéktartó;

mozogj minden nap az ünnepi időszakban is;

ilyenkor is aludj eleget és jól; illetve

ne alkalmazz nem szteroid gyulladáscsökkentőket a másnaposság kezelésére! Az olyan hatóanyagok, mint például az ibuprofen nem a legjobb megoldás ilyenkor, azok ugyanis növelhetik a vérnyomást és tovább terhelhetik a szívet.



Balesetek dekorálás közben

Az ünnepi dekoráció felrakása sok otthonban jár létrázással, van, aki akár a háztetőre is képes felmászni, hogy otthonát feldíszítse. Ez azonban nyilván nem teljesen veszélytelen, sőt! Ebben az időszakban megnövekszik a törések, zúzódások száma, szóval

ne vágj bele olyan helyzetekbe, aminek már előre látod, hogy rossz vége lehet!

Díszítéshez használj stabil létrát, és ha kell, inkább kérj segítséget!

Alkohol okozta rosszullétek és mérgezések

Sokan azok közül is engedékenyebbek ilyenkor magukkal, akik az év többi részében egyáltalán nem isznak alkoholt. A céges karácsonyi bulik és a családi vacsorák erre megfelelő alkalmat kínálnak, nem beszélve a szilveszteri mulatozásról. Nem szabad azonban elfelejteni: az alkoholfogyasztás nem csak rosszullétet, hányást, másnap pedig macskajajt idézhet elő, hanem akár eszméletvesztést, sőt szívritmuszavarokat is kiválthat. Fogadd tehát meg a tanácsainkat:

Csak 18 éves korod után fogyassz alkoholt!

Ha lehet, tényleg maximum jelzésértékű, a koccintáshoz elegendő mennyiséget tölts magadnak!

Ha mégis több kerül a pohárba, akkor miután elfogyott, igyál meg egy pohár vizet is!

Soha ne ülj a volán mögé, miután ittál! Mások életével játszol!

Fertőzések és akut betegségek

Bár nem kizárólag karácsonyi jelenség, az ünnepi időszak ideális táptalaja lehet különböző fertőzéseknek: ilyenkor többet vagyunk együtt, sűrűbb a kontaktus, gyorsabban terjed a megfázás, az influenza vagy a különféle bélrendszert érintő fertőzések.

Ha úgy érzed, betegség kerülget, tegyél fel egy maszkot, mielőtt közösségbe mész!

Gyógyszerhiány miatti panaszok és rosszullétek

Az ünnepek alatt a patikák ügyeleti rendben működnek, ami miatt nehezebb lehet azonnal hozzájutni a szükséges gyógyszerekhez, ráadásul ilyenkor a gyógyszerfelírás sem megy olyan könnyedén. Gondolkodj előre, és lehetőleg

még az ünnepek előtt írasd fel és vásárold meg a rendszeresen szedett gyógyszereidet!

Vedd meg azt is, ami a házipatikához elengedhetetlen (láz- és fájdalomcsillapító, köhögéscsillapító, köptető, görcsoldó, emésztést segítő és gyomorégés elleni szer, vitaminok, steril kötszerek, ragtapasz, sebfertőtlenítő).



Szorongás, öngyilkosság

Az ünnepi stressz, a családi konfliktusok, a magány vagy a pénzügyi nyomás mentális válságokat is kiválthat: felerősödhet a szorongás, a pánik és a depresszió. Ilyenkor az ügyeletek is gyakrabban látnak pszichés eredetű panaszokkal jelentkező betegeket.

Ne akarj egyedül megbirkózni mindennel! Időben kérj segítséget!

Kommunikálj a családdal, tarts szünetet, pihenj!

Forrás: HáziPatika