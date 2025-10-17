IV. Családi hétvége a Vadvölgy Panzióban

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete október elején immár a negyedik alkalommal szervezte meg a családi hétvégéjét a Vadvölgy Panzióban. Az őszi varázslatos táj, a panzió otthonos hangulata, a kedves baráti arcok – ezek mind hozzájárultak egy igazi jó kikapcsolódáshoz. A hétvége programfelelősei: Fekésházi János és Diána, Szilágyi László és Szilágyiné Tóth Gabriella, továbbá Orosz Attila és Orosz-Markó Katalin. Köszönjük nekik a lelkes szervezést és az odaadó munkát. Továbbá köszönet a Rákóczi Szövetségnek, hogy támogatásukkal lehetővé tették a hétvége megvalósulását! Az alábbiakban az egyik résztvevő beszámolóját olvashatják.

2025. október 10-én nagy készülődés kezdődött nálunk. Gyermekeink megkapták kis táskájukat, és szorgosan összepakolták személyes dolgaikat, ami elengedhetetlen egy hétvégi kikapcsolódáshoz. Miután mindenki összepakolt, véget ért az iskola, munka, délután el is indulhattunk a nagy utazásra.

Miután elhagytuk Ungvárt, egyre csodálatosabb, színesebb táj tárult elénk. Az ősz színe varázslatos volt.

Érkezésünk után mind a 13 család összegyűlt, köszöntött minket Fekésházi János és Diána, akik a hétvége programfelelősei voltak. Ezután várt ránk a finom, meleg vacsora, amit közös beszélgetés és ismerkedés követett, majd a pihenés.

Szombat reggel voltak, akik korán keltek, mivel szebbnél szebb gombákat lehetett találni szinte bárhol, ahol körülnézett jobban a gombázni vágyó. Bár az időjárás mindvégig esős volt, mégsem szegte kedvünket. Reggeli után újra összegyűltünk beszélgetni, ahol elmondhattuk, mivel szeretnénk tölteni ezt a hétvégét. A válaszok között szerepelt a pihenés, ismerkedés, fürdőzés, gombázás. Az ebéd után úgy döntöttünk, hogy külön csoportra válnak az anyukák és apukák. Ez alatt a beszélgetés alatt arról próbáltunk elmélkedni, hogy hogyan is éljük meg hétköznapjainkat ebben a nehéz, háborús helyzetben. A beszélgetések mélyre és tartalmasra sikerültek. Ez idő alatt a nagyobb gyerekek kézműveskedtek a kisebbekkel, felszabadítva az anyukákat. Az esténk fürdőzéssel, szaunázással, beszélgetéssel folytatódott, majd zárult le.

Vasárnap reggel még voltak, akik ismét gombáztak egyet, mert a nap is kisütött egy rövid időre, fokozva ezáltal a jobb kedvünket, amit egy reggeli áhítat követett, melynek címe: „Te kinek, vagy minek vetel?”(Galata 6:1-10, 7-8 vers). Ez az áhítat megszólította az ige által a férjeket, feleségeket és gyerekeket is. Felhívta figyelmünket, hogy amit vetünk, azt is fogjuk aratni akár gyermekeink életében, akár férj-feleség kapcsolatunkba. Olvassuk-e a Bibliát? Tanítjuk-e gyermekeinket imádkozni? Ott állunk-e férjünk, feleségünk mellett jóban-rosszban? A kérdések között elhangzott, hogy Jézus Krisztusban megtaláljuk mindezekre a választ, hiszen Ő meghalt bűneinkért, de fel is támadt, hogy kegyelme által megragadhassuk az örök életet.

Az utolsó közös beszélgetésünk arról szólt, hogy ki hogyan érezte magát, mivel tér haza. Az összes válaszból az csengett ki, hogy mennyire hálásak vagyunk a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületünknek azért, hogy lehetővé tették számunkra ezt a hétvégét.

A finom ebéd után mindannyian testi-lelki feltöltődéssel térhettünk haza.

Orosz-Markó Katalin

résztvevő