Családi nap az Országházban

2026. február 6-8 között a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a szervezésében 18 kárpátaljai család vehetett részt Budapesten egy csodálatos hétvégén. A pénteki nap az utazás élményéről szólt, amit minden családnak egyénileg kellett megoldania, akár saját járművel, akár a vonatozás lehetőségével. Istennek hála, mindazok, akik jelentkeztek, épen és rendben megérkeztek. A szállás elfoglalását követően az első közös program a Pénzmúzeum látogatása volt. Három csoportra osztva vezettek végig bennünket a múzeumban, amely nem egy hagyományos kiállítás, sokkal inkább egy élménypark a pénz világában. Külön élmény volt az igazi aranytömb, amit meg is próbálhattunk megemelni – nem is olyan könnyű, mint amilyennek látszik.

Az interaktív részeknél játékosan fedezhettük fel, hogyan működik a pénz mint értékmérő, fizetőeszköz vagy megtakarítási forma. Van olyan rész is, ahol ki lehet próbálni például tőzsdei szerepjátékot, és még saját bankjegyet is tervezhet mindenki magának!

Összességében nagyon tartalmas, színes és élménydús program volt, ahol mindenki – kicsik és nagyok egyaránt – talált izgalmas dolgot.

Szombat reggel, a bőséges reggeli elfogyasztása után a társaság elindult az Országházba. Amíg a bebocsátásra vártunk, sok kis családi és egy nagy csoportkép is készülhetett az impozáns épület előtt. Sokaknak ez volt az első találkozásuk az Országházzal. A sikeres beléptetés után mindenki regisztrált a számára kijelölt helyen. A gyermekek korosztályuknak megfelelő csoportosítást kaptak, és színes karszalagok jelezték, hogy ki melyik csoportba tartozik majd a foglalkozásokon. Ezt követte a hivatalos megnyitó. A Kárpát-medence minden szegletéből érkező családokat Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte, aki rámutatott arra, hogy a családok az életet szolgálják azzal, hogy gyermekeket nevelnek a jövőnek és a megmaradásunknak. Beneda Attila, családügyekért felelős helyettes államtitkár szavai a fülemben csengenek: „a család az a hely, ahol az élet és a szeretet elkezdődik.” Ez tényleg így van. Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének az elnöke rávilágított arra, hogy bár nehézségek, gazdasági problémák és háborúk vesznek bennünket körül, a család egysége, a gyermekek hitben való nevelése és az Országházban megtartott családi nap azt mutatja, hogy megélhetjük az összetartozásunkat, és a közös küzdelmek erősebbé tesznek bennünket. Azt kívánta a résztvevőknek, hogy a nap élményei erősítsenek meg bennünket a mindennapi hűségben és elköteleződésben, hiszen „a család megtart, az összetartozás pedig erőt ad a jövőhöz.”

A hivatalos megnyitó után a gyermekek, fiatalok és szülők külön-külön programokon vehettek részt. A gyerekek a számukra kijelölt és szervezett programokon kapcsolódhattak ki, míg a szülők a felsőházi teremben két előadást is meghallgathattak „A hűség szabadsága” címmel. Az előadás után sor került a kerek évfordulót ünneplő házaspárok megünneplésére és az oklevelek átadására. Felemelő élmény volt számomra együtt örülni az ötven, a harminc, a húsz, a tizenöt vagy az öt éve házasságot kötött párok mai napig tartó hűségének. A programokat egy bőséges svédasztalos ebéddel zártuk. Az országházi alkalom után lehetőségünk volt ellátogatni a Fővárosi Állatkertbe is, a gyerekek nagy örömére. Mivel téli időszakban jártunk ott, több állat elbújva pihent vagy a belső kifutókban tartózkodott, így nem mindegyiket láthattuk. Megcsodálhattuk többek között az elefántokat, az orrszarvúkat, a nagy barna macit, a kicsit mérges gorillákat, a játékos fókákat és a mindig mosolyt csaló pingvineket is. Visszatérve a szállodánkba, jöhetett a megérdemelt pihenés.

Másnap reggel a családok egy része részt vehetett a közeli templom reggeli miséjén, míg a másik csapatnak Nt. Balogh Attila lelkipásztor tartott református istentiszteletet a szálloda nagytermében. Ezt követte a kiköltözés, ami után elindulhattunk a várva várt programra, a Fővárosi Nagycirkuszba, ahol megnéztük a Győztesek Gálája előadást. Hát ez volt ám az előadás! Légtornászok, zsonglőrök, akrobaták, állatidomárok, na és persze az elmaradhatatlan bohóc. Igazán lendületes, kiemelkedő tehetségű és elhivatott cirkuszművészeket láthattunk a porondon. Csak ámultunk és bámultunk! Régóta nem nevettünk ennyit és ilyen önfeledten. Minden percét és pillanatát élveztük.

Hálásak vagyunk azért, hogy a KCSSZ által mi is részesei lehettünk ennek a tartalmas hétvégének. Hálásak vagyunk Pápai Brigittának a pontos és precíz szervezésért, a folyamatosan küldött részletes tájékoztatásokért. Mindazok az élmények, amelyeket átélhettünk, felejthetetlenek lesznek számunkra. Én és a családom, és hiszem azt, hogy mindannyian, akik ott voltunk, örömmel és hálaadással emlékezünk majd vissza ezekre az értékes napokra.

Hálatelt szívvel,

Badó Krisztina

Beregszász