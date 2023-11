CYBERGYEREK – csemetéd a kibertérben

Egy nem egészen friss amerikai kutatás szerint az anyák 63%-a használja a Facebookot, és 97%-uk posztolt már képet a gyermekéről. Bármennyire próbáljuk életünkből kiiktatni a közösségi médiát, ha mi nem is, de a környezetünk használja. Egy másik, brit kutatás kimutatta, hogy egy gyermekről ötéves kora előtt csaknem ezer fénykép kerül fel a közösségi hálóra, és a jelenlegi informatikai tudás és adatvédelmi nyilatkozatok szerint ott is marad. Ha csak ezt az egy adatot ragadjuk ki a sok közösségi médiával és internettel kapcsolatos tény közül, már ez is megdöbbentő, mennyire megnyitjuk az életünket mások, akár idegenek előtt is. De mi a helyzet gyermekünkkel? Mi, akik egy telefon és internet nélküli világban nőttünk fel, sokszor szomorúan és elképedve nézzük gyermekeink internetezési szokásait és – mondjuk ki – függőségét.

Adódnak a kérdések: fel tudjuk-e venni a harcot – mert ez bizony kemény harc, akár akarjuk, akár nem – az online világgal, a virtuális barátokkal? Meg tudjuk-e védeni gyermekünket a lelküket károsító agresszív tartalmaktól? Tévedés azt hinni, hogy „az én gyermekem kivétel”, és vele nem történhet meg az, amiről olyan sokszor hallani mostanában. Sokkal közelebb vannak ezek a veszélyek, mint gondolnánk.

„Te elengednéd-e a gyermeked egy játszótérre, ami egy olyan börtön szomszédságában van, ahol súlyos bűntettekért elítélt rabok – gyilkosok, pedofilok, drogdílerek – töltik büntetésüket, és van kulcsuk a játszótér kapujához?” Ezzel a kérdéssel kezdte előadását a napokban a Sárosoroszi Községi Könyvtárban Turányi Tatjána kiberpszichológiai és oktatási tanácsadó, közösségünk Budapesten élő aktív tagja, aki jelenleg a QUADRON Kibervédelmi Zrt. munkatársa. Munkája során kiemelt figyelmet szentel annak, hogyan hat a gondolkodásunk és szokásaink a biztonságot érintő viselkedésünkre, valamint hogy az online tér és a digitális technológiával való interakció hogyan befolyásolja a gondolkodásunkat. Mindezen tudást pedig igyekezett az előadás alatt átadni nekünk, hiszen a gyerekek biztonsága neki is szívügye, a felnövekvő nemzedék felkészítése és védelme pedig közös feladatunk. Az UNESCO megállapítása szerint az internet révén a gyermekek számos lehetőségből részesülhetnek, de számtalan kockázatnak is ki vannak téve. Azok, akik nem rendelkeznek internetkapcsolattal, a kirekesztést és a hátrányos helyzetet kockáztatják, mivel a modern világ nagy része elérhetetlen marad számukra. Mennyi időt töltünk képernyő előtt? Milyen veszélyeket rejt magában a túlzott internethasználat? Milyen veszélyeket rejt a közösségi média? És az online játékok, okostelefonok? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ, de mélyebben betekinthettünk a CYBERBULLYING fogalma mögé is.

Mit tudunk tenni mi, szülők? Manapság gyakorlatilag minden eszközön – számítógépen, okostelefonon, tableten, játékkonzolon – van felhasználói fiók, aminek segítségével az adott felhasználó tevékenysége korlátozható, így alkalmas a szülői felügyeleti funkció megvalósítására. A gyerekek akkor tudják hatékonyan használni az internetet, ha felkészítjük őket arra, hogy a használat során okos döntéseket hozzanak. A Legyél az Internet Ásza program megtanítja a gyerekeknek a digitális állampolgárság és biztonság alapjait, hogy magabiztosan fedezhessék fel az online világot: megosztás előtt mérlegelj; ne dőlj be a kamunak; óvd meg a titkaidat; kedvesnek lenni menő; ha kétséged van, beszélj róla.

Tatjána nem érkezett haza üres kézzel. Olyan hasznos olvasnivalókat ajándékozott a könyvtár számára, amelyek megtanítanak az okos internethasználatra, vagy amelyek a veszélyekre hívják fel a figyelmet, de közben megoldást is nyújtanak. A könyvek mellett elhozta nekünk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a SaferIntenet program ajándéktáskáit is, amelyek okoskulacsot, powerbankot, vezeték nélküli fülhallgatót, jegyzetfüzetet, tollat, ceruzát, kulcstartót tartalmaztak. Nagyon szépen köszönjük az ajándékokat és az előadást! Igazán tartalmas, hasznos, és részletekre kiterjedő betekintést kaphattunk az online világ mélyebb bugyraiba Turányi Tatjána által.

Gáti Gyöngyi

könyvtárvezető