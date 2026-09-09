Dédai tóparti pihenés 2026-ban is!

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete életében már hagyománnyá vált a dédai tóparti pihenés, amely évről évre lehetőséget kínál a tagcsaládoknak a nyári kikapcsolódásra és a közösségi együttlétre.

2026-ban a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatásának köszönhetően az egyesület 100 napra bérelhette ki a Dédai-tópart 53-as parcelláját. A lehetőséggel a nyár folyamán összesen 1289 fő élt: 742 felnőtt és 547 gyermek. A tagcsaládok mellett 13 külső szervezet, iskola, gyülekezet, tánccsoport, nyugdíjasklub stb. is igénybe vette a helyszínt. A 100 napos bérlésnek köszönhetően a tópart nem csupán egy-egy szervezett program alkalmával várta a családokat: a tagok a teljes időszak alatt látogathatták a parcellát.

Ebben idén is nagy segítséget jelentett a Dédán élő Lengyel család szolgálata, akik nagycsaládosként jól ismerik az egyesület közösségét és annak igényeit. Ahogyan a korábbi években, úgy 2026-ban is vállalták a parcella felügyeletét, és a nyár során odaadóan segítették az érkező családokat. Helyi lakosként jelenlétük biztosította, hogy szükség esetén bármikor rendelkezésre álljanak, segítsenek a helyszín használatával kapcsolatos teendőkben, és fogadják az érkezőket. Munkájuk jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a családok zavartalanul vehessék igénybe a pihenési lehetőséget.

A tópart a nyár legmelegebb időszakában különösen kedvelt úti céllá vált. Voltak családok, akik csupán egy-egy napra érkeztek fürdőzni és pihenni, míg mások sátrat vertek, és több időt töltöttek a víz mellett, így próbálva könnyebben átvészelni a nagy nyári hőséget. A közösen használt parcella ugyanakkor spontán közösségi élményeknek is teret adott: régi ismerősök találkoztak, új barátságok születtek, és olyan tagcsaládok is megismerkedhettek egymással, akik korábban még nem találkoztak személyesen. Ezáltal a tópart természetes találkozási ponttá vált, ahol a kikapcsolódás mellett az egyesület közössége is tovább épülhetett.

A kötetlen pihenés mellett több szervezett program is megvalósult a helyszínen. Az egyik legnagyobb esemény a helyi összekötők találkozója volt, amelyen közel 110 fő vett részt. Az összekötők fontos szerepet töltenek be a szervezet és a településeken élő tagcsaládok közötti kapcsolattartásban, így a személyes találkozás alkalmat teremtett a tapasztalatcserére és a közös tervezésre. A résztvevők áttekintették az előző negyedévben megvalósult programokat, valamint megvitatták a következő negyedév terveit és feladatait. A szakmai egyeztetést kötetlen együttlét és közös étkezés egészítette ki, amelyről Birta János, Tóth Zsolt és Nyíri Nóra gondoskodott, finom ételekkel készülve a jelenlévők számára.

Ugyanezen a napon került sor az egyesület elnökségi ülésére is, amelynek keretében az elnökség tagjai megvitatták a szervezet aktuális helyzetét, a működéssel kapcsolatos kérdéseket, valamint az előttük álló időszak feladatait és terveit.

A fiatalabb korosztály számára külön kamaszprogramot szerveztünk, amelyen 15 fiatal vett részt. A közösen eltöltött idő során piknikeztünk, sütögettünk, számháborúztunk, és természetesen a fürdőzés sem maradhatott el. A kötetlen program jó lehetőséget kínált arra, hogy a kamaszok jobban megismerjék egymást, együtt szórakozzanak és új közösségi élményekkel gazdagodjanak.

Szintén a Dédai-tópart adott otthont az Édesapák napjának, amelynek megszervezéséért Tóth Zsolt felelt. Az alkalmon több mint 50 fő vett részt. A program részeként Petenko Miron atya tartott előadást az édesapák számára, amely az apai szerephez és felelősséghez kapcsolódó gondolatokkal gazdagította a jelenlévőket. Az előadást közös időtöltés, étkezés és kötetlen beszélgetések egészítették ki.

A nyár méltó lezárásaként idén is megszerveztük a nagycsaládosok nyárbúcsúztató találkozóját a Dédai-tóparton, amely ezúttal is igazi közösségi ünneppé vált. A rendezvényre több mint 400-an érkeztek, hogy együtt töltsék a nyár utolsó napjainak egyikét.

A dédai tóparti pihenés 2026-ban így ismét betöltötte azt a szerepet, amely miatt az elmúlt évek során a szervezet egyik kedvelt nyári hagyományává vált. A 100 napos bérleti időszak alatt nemcsak szervezett rendezvények valósultak meg, hanem a családok számára folyamatosan rendelkezésre állt egy olyan hely, ahová akár egy napra, akár hosszabb pihenésre is ellátogathattak.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete köszönetét fejezi ki a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványnak a támogatásért, amely lehetővé tette a Dédai-tópart 53-as parcellájának 100 napos bérlését. Köszönet illeti továbbá a Lengyel családot is azért a folyamatos, odaadó segítségért, amellyel egész nyáron hozzájárultak a helyszín működéséhez!

KMNE

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