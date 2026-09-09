Az Európai Bizottság egyszerűsítené az uniós közbeszerzési szabályokat

Az Európai Bizottság új rendeletjavaslatot fogadott el az Európai Unió közbeszerzési keretrendszerének korszerűsítése és egyszerűsítése érdekében, hogy az EU céljaival összhangban támogassa a közszolgáltatásokba és az infrastruktúrába történő hatékony beruházásokat – közölte szerdán a brüsszeli testület.

A javaslat értelmében a közbeszerzési irányelveket és az ágazati jogszabályokban található kapcsolódó rendelkezéseket egyetlen, közvetlenül alkalmazandó uniós rendelet váltaná fel.

Ennek következtében a közbeszerzési eljárások száma a jelenlegi ötről háromra csökkenne, és a közbeszerzők nagyobb lehetőséget kapnának arra, hogy az eljárások során tárgyaljanak a pályázókkal.

A javaslat várhatóan évi 650 millió eurós adminisztratív megtakarítást eredményezhet, mert a számítások szerint a közbeszerzők terhei 80 millió euróval, a gazdasági szereplőkéi pedig 570 millió euróval csökkennek.

A javaslat egyik központi eleme egy integrált digitális közbeszerzési piac létrehozása, ennek keretében összekapcsolnák és átjárhatóvá tennék a tagállamok elektronikus közbeszerzési platformjait.

Az új szabályozási javaslat a legalacsonyabb ár helyett nagyobb hangsúlyt helyezne az ár és a minőség együttes értékelésére. A minőségi szempontoknak legalább 30 százalékos súlyt kell képviselniük a közbeszerzési értékelésben.

A közbeszerzőknek így nemcsak az árat, hanem a minőséget is rendszeresen figyelembe kell venniük, ez magában foglalja a környezetvédelemmel, innovációval, biztonsággal kapcsolatos szempontokat, valamint az európai szereplők előnyben részesítését.

A javaslat emellett lehetővé teszi – és bizonyos esetekben megköveteli -, hogy a közbeszerzők figyelembe vegyék az unió vagy a tagállamok biztonságát és közbiztonságát érintő kockázatokat, az érzékeny információkat, a kiberbiztonságot és az unión kívüli országok befolyását.

A rendelettervezet értelmében a bizottság korlátozhatná egy EU-n kívüli ország vállalkozásainak vagy termékeinek hozzáférését az uniós közbeszerzésekhez, ha megállapítja, hogy az adott ország nem biztosít tisztességes piaci elérhetőséget az uniós gazdasági szereplőknek.

A most bemutatott javaslatról a következő lépésben az Európai Parlamentnek és az EU Tanácsának kell megállapodnia.

MTI

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