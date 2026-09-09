Európai Bizottság

Az Európai Bizottság egyszerűsítené az uniós közbeszerzési szabályokat

Kárpátalja.ma Világ

Az Európai Bizottság új rendeletjavaslatot fogadott el az Európai Unió közbeszerzési keretrendszerének korszerűsítése és egyszerűsítése érdekében, hogy az EU céljaival összhangban támogassa a közszolgáltatásokba és az infrastruktúrába történő hatékony beruházásokat – közölte szerdán a brüsszeli testület.

A javaslat értelmében a közbeszerzési irányelveket és az ágazati jogszabályokban található kapcsolódó rendelkezéseket egyetlen, közvetlenül alkalmazandó uniós rendelet váltaná fel.

Ennek következtében a közbeszerzési eljárások száma a jelenlegi ötről háromra csökkenne, és a közbeszerzők nagyobb lehetőséget kapnának arra, hogy az eljárások során tárgyaljanak a pályázókkal.

A javaslat várhatóan évi 650 millió eurós adminisztratív megtakarítást eredményezhet, mert a számítások szerint a közbeszerzők terhei 80 millió euróval, a gazdasági szereplőkéi pedig 570 millió euróval csökkennek.

A javaslat egyik központi eleme egy integrált digitális közbeszerzési piac létrehozása, ennek keretében összekapcsolnák és átjárhatóvá tennék a tagállamok elektronikus közbeszerzési platformjait.

Az új szabályozási javaslat a legalacsonyabb ár helyett nagyobb hangsúlyt helyezne az ár és a minőség együttes értékelésére. A minőségi szempontoknak legalább 30 százalékos súlyt kell képviselniük a közbeszerzési értékelésben.

A közbeszerzőknek így nemcsak az árat, hanem a minőséget is rendszeresen figyelembe kell venniük, ez magában foglalja a környezetvédelemmel, innovációval, biztonsággal kapcsolatos szempontokat, valamint az európai szereplők előnyben részesítését.

A javaslat emellett lehetővé teszi – és bizonyos esetekben megköveteli -, hogy a közbeszerzők figyelembe vegyék az unió vagy a tagállamok biztonságát és közbiztonságát érintő kockázatokat, az érzékeny információkat, a kiberbiztonságot és az unión kívüli országok befolyását.

A rendelettervezet értelmében a bizottság korlátozhatná egy EU-n kívüli ország vállalkozásainak vagy termékeinek hozzáférését az uniós közbeszerzésekhez, ha megállapítja, hogy az adott ország nem biztosít tisztességes piaci elérhetőséget az uniós gazdasági szereplőknek.

A most bemutatott javaslatról a következő lépésben az Európai Parlamentnek és az EU Tanácsának kell megállapodnia.

MTI

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