Elkezdődött a teacserjék virágzása Kárpátalján

Kárpátalján kezdetét vette a teacserje virágzási időszaka, amely különleges eseménynek számít a térségben, és minden évben felkelti a természetkedvelők és a helyi történelem iránt érdeklődők figyelmét.

A jelenség, amely rendszerint szeptember és december között zajlik, ismét megfigyelhető Munkács közelében, a Vörös-hegy lejtőin található kísérleti ültetvényeken.

2024-ben rögzítették az első tömeges virágzást, és a szakértők szerint idén újra megismétlődik ez a ritka látvány.

A teacserje apró, fehér, hat-nyolc szirmú virágokat hoz, melyek közepét számos sárga porzó díszíti.

Bár Kárpátalja nem tartozik a hagyományos teatermesztő régiók közé, a virágzás mégis rávilágít a helyi klíma egyediségére és azokra a tudományos kísérletekre, amelyek a növény helyi alkalmazkodását vizsgálják.

A kárpátaljai teatermesztés 1949-ben kezdődött, amikor a Munkács melletti Vörös-hegy lejtőin létrehozták az első kísérleti teaültetvényt.

A projekt célja az volt, hogy megvizsgálják, lehetséges-e teát termeszteni Nyugat-Ukrajna hűvösebb éghajlatán. Az ültetvény így a világ legészakibb teatermő területei közé került.

Napjainkban a terület nem szolgál nagyüzemi termelésre – kutatási, nemesítési és megőrzési célokat tölt be.

A szakemberek a cserjék alkalmazkodóképességét és a helyi klíma sajátosságait vizsgálják, ami nemcsak tudományos, hanem történeti és kulturális értéket is képvisel.

A virágzás időszaka egyre több látogatót vonz.

Makszim Adamenko idegenvezető a közösségi médiában tett közzé felhívást, amelyben arra kéri az érdeklődőket, hogy óvják a növényeket:

„Nincs értelme letépni a tealeveleket – pusztán forró vízbe áztatva nem lesz belőlük hagyományos tea. Ehhez háromlépcsős fermentálási folyamat szükséges! Kíméljük meg ezeket a növényeket” – írta.

A szakember figyelmeztetése fontos, hiszen a Vörös-hegy ültetvénye Ukrajna egyetlen működő teatermesztő kísérleti területe, és fennmaradása tudományos szempontból is kiemelkedő.

A teacserjék virágzása nemcsak esztétikus látvány, hanem a növény sikeres alkalmazkodásának bizonyítéka is.

A virágzó ültetvény megtekinthető az őszi–téli hónapokban, a Munkács közelében fekvő kutatási területen.

A jelenség emlékeztet a múlt ambiciózus agrárkísérleteire, és egyben rávilágít a jelen tudományos és természetvédelmi erőfeszítéseinek fontosságára.

A kárpátaljai teacserjék ma is élő történelmet képviselnek – egyszerre a természet, a tudomány és az emberi kitartás szimbólumai.

A goloskarpat.info nyomán.

Kárpátalja.ma