Élménybeszámoló a IV. KCSSZ Ifjúsági Táborról

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 2026-ban ifjúsági tábort szervezett tagszervezetei számára. Amelyre Kárpátaljáról is vártak fiatalokat. Az alábbiakban résztvevők beszámolóit olvashatják a programról.

Az idei KCSSZ (Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége) Ifjúsági Tábor Debrecenben, augusztus 3–9. között került megrendezésre. Ez volt a negyedik táborunk, amelyen az öt régióból – Kárpátaljáról, Magyarországról, Szlovákiából, Romániából és Szerbiából – összesen 28 fiatal vett részt.

Az első napokban még nem ismertük az új résztvevőket, de a közös programoknak köszönhetően hamar összebarátkoztunk. A hét során csapatépítő programokon, modulokon, erdei túrán, hortobágyi és debreceni kiránduláson vettünk részt. Az esti programok, a táncház, a kvíz, a grillvacsora és a táborzáró party még színesebbé tették a hetet.

Ez a tábor más volt, mint az előző három, hiszen sokkal lazább és kötetlenebb hangulatban telt. Mi, régi ifisek már összeszoktunk, az újakat pedig hamar befogadtuk. Napról napra egyre közelebb kerültünk egymáshoz, új barátságok és különleges kapcsolatok alakultak ki.

A hét végén nehéz volt elbúcsúzni egymástól, hiszen rengeteg szép emléket szereztünk. Számomra ez volt az eddigi egyik legjobb KCSSZ-tábor. Sok élménnyel, nevetéssel és új barátságokkal gazdagodtunk, és remélem, hogy jövőre ismét együtt lehetünk. – Kozma Katalin, résztvevő Tiszabökényből.

Idén részt vehettem a KCSSZ Nyári Ifjúsági Felkészítő Táborában, amelyet minden évben más helyszínen rendeznek meg. Idén az anyaországban, Debrecenben találkozhattunk a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező fiatalokkal.

A tábor középpontjában az önkéntesség, a közösség, a barátság és az összetartozás állt. Rengeteget tanultunk az önkéntes munkáról, a kommunikációról, a civil szervezetek működéséről, és arról, hogyan tudunk mi, fiatalok aktívabban tenni a közösségünkért.

A tanulás mellett természetesen a szórakozás sem maradt el. Volt strandolás, közös játék, városnézés, valamint egy felejthetetlen hortobágyi kirándulás is, ahol a Madárkórházat, a Nemzeti Park Látogatóközpontját is megismerhettük.

Számomra mégis az új barátságok és a közös élmények jelentették a legtöbbet. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy ennyi különböző helyről érkező fiatal milyen gyorsan egy összetartó közösséggé tud válni.

Hálás vagyok minden szervezőnek és résztvevőnek ezért a csodálatos hétért. Rengeteg élménnyel, új ismeretekkel és felejthetetlen emlékekkel térek haza.

Egy biztos: ezt a tábort sokáig nem fogom elfelejteni. – Szűcs Annamária, résztvevő Mezőkaszonyból

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