Megszüntet négyezer álláshelyet az államapparátusban az ukrán kormány

Az ukrán kormány a hatákonyság növelése érdekében optimalizálja az államapparátust, ennek keretében első lépésben megszüntet több mint négyezer betöltetlen álláshelyet, valamint csökkenti a miniszterhelyettesek és a központi végrehajtó szervek vezetőhelyetteseinek számát – jelentette be Szerhij Koreckij miniszterelnök a Telegramon kedden.

A miniszterhelyettesek számát mintegy 20 százalékkal csökkentik, a központi végrehajtó szervek vezetőhelyetteseinek számát pedig 18 százalékkal – tette hozzá.

A kormányfő bejelentette: újra megkezdte munkáját az államigazgatási kérdésekkel foglalkozó tanács, amelyben kormányzati tisztségviselők, parlamenti képviselők és szakértők vesznek részt.

Az ülésen bemutatták a részletes tervet, és kijelölték az egyes változtatási területek felelőseit.

Koreckij szerint a változtatások célja egy professzionális államapparátus létrehozása, amely gyorsan és hatékonyan képes végrehajtani a kitűzött feladatokat.

A kormány emellett megvizsgálja, hogy az államapparátus egyes szervei milyen feladatkörökkel rendelkeznek, és ezek megfelelnek-e az állam aktuális helyzetének és prioritásainak. Ezt követően meghatározzák a szervek struktúráját és a munkatársak végleges létszámát.

Koreckij kiemelte, hogy külön irányt jelent majd a képzési rendszer fejlesztése, amelyet az adott munkakör konkrét feladataihoz kell igazítani.

Emellett a fiatalok számára tájékoztató programokat és gyakornoki lehetőségeket terveznek indítani, a veteránok számára pedig külön programot.

Korábban a miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a kormány felülvizsgálja a digitális kormányzási rendszer működését.

Forrás: MTI

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