Zelenszkij: Oroszország nagyszabású támadásra készül

Ukrajna intézkedéseket készít elő egy várható nagyszabású orosz támadás ellensúlyozására – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kormányzati tisztségviselőkkel, katonai vezetőkkel és más szolgálatok képviselőivel tartott egyeztetésről beszámolva a Telegramon.

„A kormányzati tisztségviselők a megyei hatóságok képviselőivel együtt további megoldásokat dolgoztak ki az ukrán logisztika elleni orosz műveletre válaszul. Ma friss hírszerzési információkat kaptunk arról, hogy az oroszok nagyszabású támadásra készülnek, mi pedig felkészülünk annak ellensúlyozására. Meghatároztuk a feladatok jelentős részének végrehajtási határidejét, az elsődleges feladatok megvalósítása már folyamatban van” – írta az államfő bejegyzésében.

Zelenszkij arról is tájékoztatott, hogy a védelmi miniszter és a légierő parancsnoka beszámolt a légtér védelmére szolgáló eszközök elosztásáról, valamint a kijelölt kulcsfontosságú létesítmények fedezésére szolgáló védelmi vonalak megszervezéséről.

„Az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszerelést, az elfogóeszközöket és az elhárító rakétákat biztosítjuk. A legnehezebb a ballisztikusrakéta-elhárítás, és az ilyen eszközök szállítása kizárólag a partnerektől függ” – közölte.

Az ukrán védelmi minisztérium honlapján arról számolt be, hogy idén szeptemberben az ukrán erők a háború kezdete óta először rögzítettek több mint 11 ezer célponttalálatot 20 kilométernél nagyobb távolságban.

A tárca kiemelte, hogy szeptemberben rekordot ért el az 50 kilométernél nagyobb távolságban végrehajtott találatok száma is. Az ilyen csapások legnagyobb része a Mariupol-Krím logisztikai útvonalat érte.

Emellett az ukrán erők szeptemberben rekordszámú ellenséges légvédelmi eszközt semmisítettek meg, köztük radarállomásokat is.

A minisztérium külön eredményként emelte ki, hogy az ellenség egyik légvédelmi eszközét 552 kilométeres távolságban találták el.

Forrás: MTI

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