Esős idővel zárul a hét Kárpátalján

Vasárnap csapadékos idő várható, a következő hét első napjaiban viszont nem fog esni a Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint.

Október 22-én csapadékos idő lesz éjjel és nappal is, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél déli irányú, 5–10 m/s-os, a hegyvidéken viszont 15–20 m/s-ra is felerősödhet. A hőmérséklet éjjel 11 és 16 °C, nappal 17 és 22 °C között alakul, míg a hegyvidéken 12–17 °C-t mérhetnek.

Hétfőn éjjel csak a hegyvidéken várható némi csapadék. A szél délkeleti irányú, 5–10 m/s-os lesz, a hőmérséklet éjjel az előző napihoz hasonlóan 11–16 °C, nappal viszont alacsonyabb, 12–17 °C között lesz, míg a hegyvidéken 8 és 11 °C közötti értéket mutat a hőmérő.

A csapadékmentes idő kedden is marad, ahogy a 5–10 m/s-os erősségű délkeleti szél is. A hőmérséklet viszont már éjjel is hűvösebb lesz, 3–8 °C, míg nappal 12 és 17 °C között. A hegyvidéken, a hétfőihez hasonlóan, 8–11 °C várható.

Az utakon a látótávolság az eső miatt 2–4 kilométerre, a köd miatt 200–500 méterre csökkenhet.

