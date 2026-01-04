Akár -16 fokos fagyok várhatók Kárpátalján a jövő héten

A következő napokban jelentős lehűlés érkezik Ukrajnába. Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint január 6-tól több megyében megerősödnek a fagyok, helyenként havazás is várható.

Kárpátalján a hideg idő a hét második felében válik igazán érezhetővé. Január 8-án, csütörtökön napközben havazásra lehet számítani, a legintenzívebb csapadék a reggeli órákban várható. A hőmérséklet reggel körülbelül -3 °C, estére pedig akár -13 °C-ra is csökkenhet.

Pénteken, január 9-én éjszaka -16 °C is lehet., napközben pedig mintegy -5 °C-ra melegszik a levegő. Csapadék elsősorban az esti órákban fordulhat elő, a nap nagy részében felhős, de száraz idő várható.

