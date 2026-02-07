Itt a farsang, áll a bál…

Február 7-én vidám farsangi mulatságra került sor a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán, ahol a nagyszőlősi nagycsaládosok gyűltek össze egy közös ünneplésre. A télűző rendezvény igazi közösségi élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Az egybegyűlteket Molnár Erika köszöntötte, aki röviden mesélt a farsangi időszak hagyományairól, szokásairól, majd népi énekekkel és játékokkal teremtett jókedvű, felszabadult hangulatot. A gyermekek különösen nagy örömmel hallgatták az Aranyszőrű bárányka című bukovinai népmesét, amely mindenkit elvarázsolt.

A kreativitás sem maradt el: Tóth Márta vezetésével kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, ahol busójelmezek készültek. A színes álarcok és maskarák igazi farsangi hangulatot varázsoltak a terembe.

A délután folyamán sor került a legfrappánsabb és legötletesebb jelmezek megválasztására is, ami izgalommal és sok nevetéssel járt.

A farsang természetesen nem múlhat el tánc és fánk nélkül: az est további részében a gyerekek vidám zenére táncoltak, miközben megkóstolhatták a finomabbnál finomabb házi süteményeket és farsangi fánkokat. A jókedv, a nevetés és az együttlét öröme tette igazán emlékezetessé ezt a napot.

A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a hagyományok ápolása és a közösségi élmények milyen fontos szerepet töltenek be a családok életében.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma