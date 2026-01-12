Filléres jégmentesítő trükk: sokáig tisztán tartja a járdát

A rég látott havazás hatására az utak is jegesek lettek, ami egyrészt megnehezíti a közlekedést, másrészt egy-egy csúszás súlyos sérülésekhez vezethet.

A havazást követő jég sok problémát okozhat az udvarunkban, a járdákon vagy az utakon. A hó fellapátolása utáni sózás viszont nemcsak szabályszegésnek számít, hanem károkat is okozhat a betonban vagy a kerámiákban – írja az nlc.hu.

Helyette a következő módszert érdemes kipróbálni: keverjünk össze két liter meleg vizet, egy evőkanál mosogatószert és körülbelül 50 milliliter 70%-os alkoholt. A keveréket aztán óvatosan öntsük a jeges felületre.

Ezzel a trükkel nemcsak elolvad a jég, hanem nem is fagy vissza. Ha nincs kéznél minden összetevő, a mosogatószer önmagában vagy a vízzel kevert alkohol is segíthet. A leghatásosabb viszont úgy lesz a keverék, ha minden összetevő benne van – írja az n1info.

Óvatosan közlekedjünk a jeges utcákon! Fotó: Getty Images

