Fontos teendők karácsonyig és újévig

Már nincs sok hátra karácsonyig és újévig. Van néhány dolog, amit még az ünnepi időszak előtt érdemes megtenni, befejezni, hogy az ünnepek gondtalanul és aggodalom nélkül teljenek.

A legjobb, ha az új év előtt összeállítunk egy listát azokról a dolgokról, amelyeket szeretnénk mindenképpen megtenni, és amely segít, hogy mindennel időben végezzünk.

Hozza magát formába

Az ünnepi időszakra érdemes felkészülni mind testileg, mind lelkileg, hogy jó megjelenéssel és hangulattal induljon az ünneplés. Érdemes odafigyelni a táplálkozásra, és ebben az időszakban sem szabad elhanyagolni a testmozgást. A külső megjelenéshez hozzátartozik az ápolt kéz, köröm és haj, így figyeljünk arra, hogy kapjunk időpontot a szépségszalonba, vagy szakítsunk otthon időt az ápolásra.

2. Nagytakarítás

Még van idő elvégezni a nagytakarítást, melyet nem szabad az utolsó napokra hagyni, amikor már más dolgokkal kell foglalkozni. Érdemes minden szemetet kidobni a házból, felfrissíteni a ruhatárat, elajándékozni a még jó állapotú, számunkra azonban már nem megfelelő ruhákat. Az időben elvégzett nagytakarítás segít, hogy az ünnep előtt már csak porszívózni és felmosni kelljen.

3. Adósságok rendezése

Az új évet nem jó tartozással, adóssággal kezdeni, ezeket még idén ki kell egyenlíteni. A népi hiedelem szerint, aki nem így tesz, annak a következő évben ki fog folyni a keze közül minden pénz. Tehát érdemes rendezni a tartozásokat, befizetni a számlákat.

4. Hálaadás

Az adventi időszak remek alkalom arra, hogy lelkiekben is felkészüljünk az előttünk álló ünnepre. Megnézhetjük az elmúlt évünket, hálát adhatunk, elengedhetjük a nehezteléseket, hogy tiszta szívvel, újult erővel vágjunk bele a következő évbe.

5. Ajándékvásárlás

Érdemes egy ajándéklistát is készíteni. Kigondolni, kinek mit szeretnénk ajándékozni. Akár előre is megvásárolhatjuk, hogy ne az utolsó pillanatban kapkodjunk, és legyen időnk még a csomagolásra is.

6. Adakozni jó!

A karácsony előtti időszakban szánjunk időt az adakozásra is. Mindenki környezetében vannak olyan emberek, rászoruló családok vagy idősek, akiknek segíthetünk.

7. Tervezzük meg az ünnepi menüt

Az előre elgondolt menüsor sok fejfájástól megkímél. A termékek vásárlását pedig ünnepek előtt el lehet már kezdeni, így időt és pénzt spórolhatunk, mivel általában az ünnepek előtt áremelkedés figyelhető meg. Listával a kezünkben pedig biztos, hogy nem marad ki semmi, valamint felesleges dolgot sem vásárolunk.

8. Dekoráció készítése

Az ünnepi dekorációt már az adventi időszakban elkészíthetjük. Gondoljuk át, mit szeretnénk, nézzük át a karácsonyfa díszeit és a fényfüzért, hogy ne az utolsó pillanatban derüljön ki, ha az esetleg már nem világít. Ezen kívül előkészíthetjük a fenyőfa helyét is, hiszen lehet, hogy kicsit alakítani kell a szobán.

10. Terv 2024-re

Érdemes megvásárolni már a 2024-es határidőnaplót, hálanaplót vagy az évi tervezőt. Ezen kívül célokat tűzhetünk ki magunk elé, melyeket szeretnénk elérni a következő évben. Írhatunk egy kívánságlistát vagy akár egy bakancslistát is, melyet 2024-ben valósítunk majd meg.

11. Család- és rokonlátogatás

Fontos időt szakítani a családtagokra, rokonokra és közeli hozzátartozókra. Szakítsunk időt akár egy rövid találkozásra is.

