Ma lenne 80 éves Freddie Mercury

80 évvel ezelőtt, 1946. szeptember 5-én született Freddie Mercury, a Queen együttes egykori énekese, a rockzene történetének egyik legkarizmatikusabb előadója.

Mercury perzsa párszi szülők gyermeke, aki az afrikai Zanzibáron született Farrokh Bulsara néven, és Indiában nőtt fel. Már túl volt első együttesén, amikor a család a hatvanas évek végén Angliába költözött, ő pedig beiratkozott egy művészeti iskolába.

Szorgalmasan látogatta a klubokat és koncerteket, így ismerkedett össze jövendő zenésztársaival, Brian May gitárossal és Roger Taylor dobossal.

Kisebb kitérők után 1971-ben alapították meg a Queen együttest, amelynek basszusgitárosa John Deacon lett. A Queen hangzását May jellegzetes gitárjátéka mellett Mercury éneke szabta meg,

az övé volt a rockzene egyik legnagyobb hangja, amellyel az operaszínpadokon is megállta volna a helyét.

Vonzódott is a teatralitáshoz, ami szerzeményeinek zenei világában, a koncertek külsőségeiben is megnyilvánult.

Az énekes showmanként is tehetségesnek bizonyult, excentrikus megjelenésével, jelmezeivel a színpadon is magára irányította a figyelmet. A könnyen keresett pénzt könnyedén szórta el, fényűző életmódjáról legendák keringtek. Megesett, hogy majdnem félmillió dollárt fizetett egy kínai porcelánért, amely megtetszett neki, máskor születésnapi partijának vendégeit Ibizára röptette, ahol tűzijáték és flamencotáncosok szórakoztatták őket.

Első lemezük 1973-ban jelent meg, de az igazi nagy dobásnak az 1975-ös A Night at the Opera című albumuk bizonyult. Ezen hallható a Mercury által írott, csaknem hatperces miniopera, a Bohemian Rhapsody.

A több “felvonásból” álló, refrén nélküli számban az énekes, akinek hangját többször is egymásra keverték, megcsillogtathatta négyoktávos hangterjedelmét. A csillagászati összegből rögzített kislemez, amelyhez – évekkel az MTV zenei csatorna elindulása előtt – az első igazi videoklip készült, két különböző alkalommal is milliós példányszámban kelt el, és több szavazáson is minden idők legjobb dalának választották.

A Queen ontotta a remek slágereket,

a Radio Ga Ga, a Who Wants To Live Forever, a We Will Rock You, az I Want To Break Free vagy a Bicycle Race egy korszak meghatározó dalaivá váltak,

a We Are the Champions pedig nemcsak a brit Munkáspárt választási dala volt, de a futballstadionokban mind a mai napig üvölti a szurkolók kórusa.

Még fénykorukban, 1986-ban jutottak el Budapestre, fellépésükről a Népstadionban film is készült.

A fellépés a rocktörténelem szempontjából is emlékezetes maradt, ekkor csendült fel ugyanis a Tavaszi szél vizet áraszt című népdal, melytől a mai napig mindenkinek borsódzik a háta.

A dal igazi ajándék volt a magyaroknak, amit az énekes egy nap alatt gyakorolt be, így érhető, hogy a szöveg fonetikus változatát kezéről olvasta az előadás alatt.

Az énekes ezután nem sokkal visszavonult a nyilvánosság elől, készített két szólólemezt, az egyiket a katalán Monserrat Caballé operaénekesnővel. A Queen utolsó két albumát már nem kísérte világ körüli turné, az énekes az 1991-ben megjelent Innuendón található The Show Must Go On című dallal búcsúzott a közönségtől, az élettől. A homoszexualitását soha nem titkoló Mercury

1991. november 23-án hivatalosan is megerősítette az AIDS-betegségéről terjengő pletykákat – egy nappal később, alig 45 évesen meghalt.

Mercury hátrahagyott, félkész dalaiból jelent meg 1995-ben a Made In Heaven című lemez. Az énekesnek világszerte több szobra van, Angliában bélyeg is megjelent az emlékére, 2013-ban Indiában békafajt neveztek el róla, amelyet annak a helynek közelében fedeztek fel, ahol gyermekkorát töltötte. Születésének 70. évfordulója alkalmából pedig a Nemzetközi Csillagászati Unió Kisbolygó Központja az énekesről nevezte el az 17473-as sorszámú aszteroidát.

Queen 2012-ben került be a rock and roll hírességek csarnokába. Freddie Mercury a BBC száz legnagyobb britről készült felmérésében az 58. helyre került.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Peter-Roshler/Mercury Songs Ltd.

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