120 éve született Greta Garbo

A Greta Garboként világhírűvé vált svéd színésznő Greta Lovisa Gustafsson néven született 1905. szeptember 18-án Stockholm szegénynegyedében. Iskoláit tizenhárom évesen, apja elvesztése után abbahagyta.

Előbb egy fodrászatban talált munkát, majd egy áruházban masamód (kalaposlány) lett, szűkös keresetét modellkedéssel egészítette ki. Egy komikus reklámfilmben azt kellett bemutatnia, milyen a rossz öltözködés – akkora sikerrel, hogy 1922-ben szerepet kapott egy burleszkben.

Útja Hollywood felé

18 évesen vette pártfogásába Mauritz Stiller, a legismertebb svéd rendező. Az ő hatására változtatta nevét Garbóra (az egyik feltételezés szerint Bethlen Gábor erdélyi fejedelem neve után). Stiller tanítgatta a színi mesterségre, s bár kicsit dundinak találta, 1925-ben magával vitte Gretát Hollywoodba. A filmes álomgyárban a színésznőt alaposan megváltoztatták, fogyókúrára ítélték, szemöldökét kiszedték, fogsorát kiegyenesítették és új frizurát kapott.

A stúdió a hallgatag és titokzatos végzet asszonya szerepkörbe sorolta be, ami nem állt messze valódi alkatától. Még fénykorában sem adott soha interjút, autogramot, nem válaszolt a rajongói levelekre. A közönség így is imádta, válogathatott a szerepek közt, egyszer még a neki nem tetsző Laurence Olivier-t is lecserélte.

Garbo a némafilmekben lett világhírű John Gilbert oldalán. A színész háromszor kérte meg a kezét és háromszor kapott kosarat a következő mondat kíséretében:

„A feleség olyan csúnya szó.”

Garbo beszél

Csillaga a hangosfilm megjelenése után sem hanyatlott le, a váltást „Garbo beszél” jeligével példátlan reklámkampány vezette fel, még arra is ügyeltek, hogy első szavai svéd akcentussal hangozzanak el. Hangosfilmjei közül kiemelkedik a Mata Hari, a Grand Hotel, a Lengyel Menyhért által írott Ninocska és a különös sorsú svéd uralkodónőről készült Krisztina királynő, az Anna Karenina és A kaméliás hölgy.

Karrierjét az 1941-ben készült A kétarcú asszony zárta, a vígjáték nagyot bukott, s az elkeseredett Garbo 36 évesen, két és fél tucat film után, sikerei csúcsán hátat fordított Hollywoodnak. Döntését talán az is befolyásolta, hogy érezte, a második világháború kitörésével a világ végleg megváltozott.

A remeteként élő divatikon

A „svéd szfinx”, aki az amerikai állampolgárságot 1951-ben kapta meg, élete hátralevő fél évszázadát teljes remeteségben töltötte manhattani lakásában, még akkor sem mozdult ki, amikor 1954-ben életművét Oscar-díjjal ismerték el. Időnként képek jelentek meg róla, amint New York utcáin sétál fején kalappal, arcát napszemüveggel elfedve. Magas nyakú, hosszú ujjú pulóvereket – a róla elnevezett garbókat – viselt, ő terjesztette el az elegáns, lapos sarkú cipőt. New Yorkban, Párizsban, Londonban és Firenzében is divat lett mérték utáni nadrágja, válltöméses ballonkabátja, rejtélyes napszemüvegei.

Greta Garbo 1990. április 15-én hunyt el New Yorkban. Hamvait szülővárosában egy egyszerű sírkő őrzi.

Kárpátalja.ma

Forrás: fidelio.hu

Nyitókép: amazon.com