Gyors házasságkötés Munkácson: idén már sok pár élt vele

Az egy nap alatt kötött házasságokról általában Las Vegasra asszociálunk, ahol egy kápolnában egy Elvis Presley-imitátor pár óra alatt megesket. Ez egy ideje nem csupán a fények városában, de Munkácson is lehetséges.

Munkácson 2025 folyamán 71 pár élt azzal a lehetőséggel, hogy 1 nap alatt kössön házasságot. Ebből 11 külföldi pár mondta ki a boldogító igent a Latorca-parti városban – közölte a Munkácsi Városi Tanács.

A gyors házasságkötés egyelőre egy kísérleti projekt, amit a DRAZS valósít meg Munkácson a helyi történeti múzeummal.

Kárpátalja.ma