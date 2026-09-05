Megnyílt a Habsburg-kincsek kiállítása Québecben pénteken, először láthatja a nagyközönség a dinasztia Kanadában őrzött ékszereit – közölték a család leszármazottai.

A Habsburg Ottó Alapítvány honlapján olvasható cikkben emlékeztettek arra, hogy a család legértékesebb ékszereinek egy része az első világháborút követő száműzetés során került Nyugat-Európába, majd a második világháború idején Québecbe.

Mint a weboldalon felidézték, Zita királyné 1940-ben fiatalabb gyermekeivel itt talált menedéket, a kincseket pedig egy kanadai bank széfjében helyezte biztonságba.

Úgy rendelkezett, hogy azokat csak IV. Károly halála után száz évvel lehessen ismét nyilvánosan bemutatni. A titok olyannyira szűk családi körben öröklődött tovább, hogy Habsburg Ottó sem tudott a hollétükről.

A Musée national des beaux-arts du Québec nevű múzeum Un trésor caché. Un siécle de mystére (Rejtett kincs – Egy évszázadnyi rejtély) című kiállításán végigvezetik a látogatót a Habsburg család 20. századi történetén, a monarchia felbomlásától Zita királyné québeci éveiig, végül pedig a kincseket és az azokat évtizedeken át rejtő bőröndöt is bemutatják.

A tizenöt kiállított ékszer között a legendás, 137 karátos firenzei gyémánt, az aranygyapjas rend egyik 18. századi jelvénye, valamint egy Marie Antoinette-hez kötődő, drágakövekkel díszített zsebóra is megtalálható – olvasható a weboldalon.

Forrás: MTI

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